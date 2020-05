Kódolatlan hetek a MinDig TV nézőinek

A Film+ csatornán május 17-én 21:00 órától a Törésvonal című katasztrófafilmben 9-es erősségű földrengés dönti romba San Franciscót. Ray, a profi pilóta (Dwayne Johnson) és válófélben lévő felesége, Emma (Carla Gugino) megpróbálják felkutatni és megmenteni a romok között rekedt lányukat. Május 18-án 21:00-tól földi és űrbéli kalandok várják a nézőket az Űrvihar című sci-fi thrillerben. Robin Hood (2018) történetén izgulhatunk május 22-én 21:00 órától. Május 30-án 20:15-től jön a Star Wars VIII. része - Az utolsó Jedik.

Jupiter Jones (Mila Kunis) születésekor a jelek az mutatják, hogy kivételes jövő áll előtte. Úgy tűnik, ez a jövő nem akar megérkezni, hiába álmodozik, csupán vécéket takaríthat. Ám váratlanul megjelenik Caine (Channing Tatum), és minden megváltozik. A Jupiter felemelkedése május 31-én, 20:45-től látható Fim+ műsorán.

Új tartalmakkal és régi nagy kedvencekkel várja a poénok szerelmeseit a TV2 Csoport megújult humorcsatornája, TV2 Comedy néven. Továbbra is műsoron lesz például a Csengetett, Mylord?, az Egy rém rendes család, A Simpson család, az Amerikai fater vagy a BoJack Horseman, országos TV premierrel. Az arculatváltáshoz kapcsolódóan, több újdonság is érkezik. Május 18-án 13:40-től dupla epizóddal indul Az én kis családom. Országos TV premierrel jön nyáron a Moone Boy című, a '90-es évek elején játszódó Emmy-díjas vígjátéksorozat, melynek főszereplője egy elvarázsolt kisfiú, és képzeletbeli barátja. Szintén országos TV premierrel kerül nyáron képernyőre a Zsenik közt (Outmatched) című, vadonatúj családi vígjáték is, ahol az átlagosnak mondható szülőknek, kicsit sem átlagos – négyből három zseni – gyerekeikkel kell tartaniuk a lépést. Sokak örömére, a közkedvelt sorozatok közül hétköznap esténként érkezik az Emmy-díjas Így jártam anyátokkal sorozat.

Szombat esténként 21 órától továbbra is a filmeké a főszerep, mint például A pláza ásza, A pláza ásza Vegasban vagy A gondozoo, ezek mellett remek francia vígjátékok közül is válogathatunk. De a Dany Boon rajongóknak is érkezik néhány csemege – így például a RAID - A törvény nemében című akció-vígjáték vagy a Sóher című film, amelyben a Dany Boon által megformált karakter (François Gautier) olyannyira tökélyre fejleszti a spórolást, hogy még barátnőjével is szakít a születésnapja előtt, hogy ne kelljen neki ajándékot vennie.

Akciófilm, thriller és fergeteges vígjáték a VIASAT6 csatorna kínálatában. A Spartacus: Vér és homok akciófilm sorozat más megvilágításba helyezi a harcosok világát: ezúttal a gladiátorok mellett a vér, a szex és az ármánykodás kapja a főszerepet. Spartacusnak egy olyan világban kell boldogulnia, ahol a vérontás és a halál a minőségi szórakoztatás része (minden hétköznap 22:40-kor). Május 25-től pedig Spartacus: Az aréna istenei címmel látható az előzménysorozat is, amely a Batiatus-ház felemelkedésének történetét, vagyis a Spartacus érkezése előtti időszakot idézi fel. Az Underworld című amerikai-német-magyar-angol akciófilmben vámpírok és farkasemberek harcolnak egymással. Selene az Underworld: Evolúció című akcióthrillerben fel akarja kutatni Marcust (Tony Curran), a vámpírok királyát, hogy alkut kössön vele az életéért cserébe (május 29-én, 22:00 órakor). Május 23-án és 24-én 21:00 órától a Pókember 1. és 2. részében Peter Parker (Tobey Maguire), a kétballábas diákújságíró szuperhőssé válását követhetjük nyomon. Petert egy laboratóriumi osztálykirándulás során megcsípi egy mutáns pók, ezt követően egyre furább képességeket tapasztal magán. Ami kezdetben játéknak tűnik, hamarosan szörnyű és izgalmas kötelezettséggé válik. Egy űrhajóscsapat a Mars-kutatás eddigi legnagyobb áttörését éri el: élet jeleire bukkannak a vörös bolygón, de a siker megrészegíti és felelőtlenné teszi őket. Daniel Espinosa az Élet című filmje május 30-án, szombaton 21:00 órakor látható a VIASAT6 műsorán.

A Másnaposok egy fergetes vígjáték, mely szerint házasodni többször is lehet, de legénybúcsú csak egyszer van az ember életében (május 31-én, vasárnap 21:00 órakor).