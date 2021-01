Könnyűzenével foglalkozó médiumok részesültek támogatásban

A Hangfoglaló Program Médiatámogatási Alprogramjának részeként jelent meg az a 30 millió forint keretösszegű pályázat, amely a teljes egészében vagy akár csak egy rovatukban könnyűzenével foglalkozó print és online médiumoknak szólt. A 2021. évi működést segítő felhívásra 22 médium jelentkezett, összesen 39,2 millió forintos igényt megfogalmazva.



A Hangfoglaló Program Kollégiuma utolsó, decemberi ülésén úgy döntött, hogy a két érvénytelen pályázón kívül valamennyi jelentkezőt támogatja, és ahol csak lehetett, a kért teljes összeget megítéli. Így a könnyűzenei sajtó működéséhez 34,4 millió forinttal járulhat hozzá az üres adathordozók után szedett jogdíjak NKA-hoz kerülő részéből gazdálkodó Kollégium. Ugyancsak döntés született a magyar dalt népszerűsítő, a dalszerzést oktató, a dalok befogadását segíteni kívánó pályázatról, amihez hasonlót 2019-ben hirdetett meg először a Kollégium. A mostani felhívásra 24 pályázat érkezett, végül a rendelkezésre álló 30 millió forintos keretet 19 projekt között osztották szét.



A támogatottak között több olyan is van, amelyek az előző évben támogatott rendezvények folytatásának, ismétlésének tekinthetők. Három év után újra megjelenhetett a városi zenei koncepciók elkészítését ösztönző pályázati felhívás, amelyre a Kollégium számára is meglepő módon csak hét település jelentkezett. Mivel azonban a jelentkezők anyagai megfeleltek a felhívásban foglalt követelményeknek, a Kollégium úgy döntött, mind a hét településnek megítéli az egymillió forintos támogatást.



Ez azt jelenti, hogy 2021-ben Ferencváros, Miskolc, Mórahalom, Szolnok, Szombathely, Tata és Zsámbék készítheti el a városi zenei koncepcióját az NKA Hangfoglaló Program támogatásával. A Nemzetközi Piacra Lépést Támogató Alprogramban két meghívásos és egy nyílt pályázatról döntöttek. A pályakezdő zenei menedzserek showcase fesztiválon való részvételét segítő nyílt pályázat révén hárman csatlakozhatnak a tavalyi hasonló pályázat támogatottjaihoz 2021-ben. Meghívásos pályázat révén 5-5 millió forintos kiemelt támogatást kap nemzetközi jelenlétének fokozására és megerősítésére a Harmed és a Jazzbois formációk, valamint a The Devil's Trade és Babé Sila. Döntöttek arról is, hogy a HOTS exportiroda 2021. évi működését 40 millió forinttal támogatja, amit elsősorban a nemzetközi showcase fesztiválokon történő magyar jelenlétre kell fordítani.