Közel 75 millió forintot fordít rádióműsorokra az NMHH

Tizenhét kereskedelmi, öt közösségi és három kisközösségi rádió kap összesen 74,2 millió forint támogatást a Médiatanács hírműsorok, tematikus és közérdekű szolgáltató magazinműsorok készítését ösztönző 2019-es pályázatának negyedik fordulójában. A testület döntése szerint hírműsor kategóriában eredményesen pályázott az Érd FM 101,3, a miskolci Csillagpont Rádió, a nyíregyházi Mustár Rádió, a salgótarjáni 100,4 Rádió 1, a Best FM Budapest, a kiskunfélegyházi 91,1 Rádió1 Sirius, a hódmezővásárhelyi Rádió 7, a debreceni FM90 Campus Rádió, a karcagi Aktív Rádió 93,8, a békéscsabai Csaba Rádió és az orosházi Mega Rádió. Szolgáltató magazinműsorokat készíthet a debreceni Európa Rádió, a mezőtúri Pont Rádió, a Rádió1 Sopron, a komlói 99,4 Rádió 1, a békéscsabai 104,0 Rádió 1, a szolnoki Amadeus Rádió, az egri 100,7 Best FM, a nyíregyházi 103,9 Best FM, a tatabányai Turul Média Kft., a Sárvár Rádió, a kalocsai KORONAfm100 és a budapesti Karc FM. Tematikus magazinok megvalósításához kapott támogatást a siófoki Balaton Rádió és a fővárosi SOLA Rádió.

A grémium véglegesítette és honlapján pénteken teszi közzé a Sopron 98,4 MHz és a Nagykanizsa 100,7 MHz helyi frekvenciák pályázati felhívásait közösségi jellegű használatra. Az ajánlatokat március 27-én, illetve április 1-jén lehet majd benyújtani. A testület kisközösségi rádiós frekvenciák elvi használatára szóló pályázati felhívás tervezetét fogadta el Szentendre és Gyomaendrőd telephelyekre, amelyet csütörtökön publikál honlapján.