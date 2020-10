A Hetedik érzék és a Murdoch rejtélyeinek készítői új sorozatot indítanak útjára: a Mozdulatlanul krimikomédiában a Halállistából és a Zsivány Egyesből ismert Michael Smiley egy olyan viktoriánus kori fényképészt alakít, aki halott családtagok utolsó fotójának elkészítésére szakosodott.

A sorozat alapja egy igen furcsa hagyományra, az úgynevezett emlékezeti portrékra, azaz a nemrégiben elhunyt emberek fényképezésére épül. A XIX. században a halál mindennaposabb volt a korabeli családok körében: fejletlenebb orvostudomány mellett sok betegség is jellemezte a kort, illetve több generáció élt együtt, így óhatatlanul testközelből kellett találkozni az elmúlás kérdéskörével. Idővel pedig elterjedt az a szokás, hogy egy önálló, vagy akár közös képpel emlékezzenek meg az elhunytról.

A téma megihlette már a Más világ, illetve az X-akták alkotóit is, most azonban thriller helyett fekete krimikomédia kerül képernyőkre. A Mozdulatlanul kosztümös sorozat az 1880-as évek Dublinjába repíti vissza a nézőket. A fényképezőgépek árai csökkennek, a fotóstúdiók virágzanak. Azonban az emlékezeti portrék kezdik vonzerejüket veszíteni, így a neves fotós (Michael Smiley – Halállista, Zsivány Egyes, Luther, A másik Boleyn lány) üzlete kudarcra van ítélve. Egy baleset után megpróbálja fellendíteni a vállalkozását, ebben még unokahúga és egy buzgó asszisztens is segíti. Rögös kezdés után már-már kezdenek összehangolódni, amikor egy baljós versenytárs tűnik fel a színen. Az illető egy sorozatgyilkos, aki hátborzongató érdeklődéssel fotóz áldozatokat. Ahogy a testek száma növekszik, a trió egyre kiélezettebb versenybe száll a gyilkossal – egy idő után pedig már nem csak az üzletről, hanem a saját életükről van szó.

A Mozdulatlanul című sorozat péntek eseténként 21 órakor az Epic Drama csatornán.