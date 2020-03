Leállás várható digitális földfelszíni technológiaváltás miatt a MinDig TV szolgáltatásában a közép-magyarországi régióban

Szerdán újabb üteméhez érkezik a közép-magyarországi régióban az Antenna Hungária Zrt. MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatásait érintő technológiaváltása, emiatt rövid leállás is várható - írja az MTI.

A közlemény szerint március 18-án 00.00 és 12.00 óra között a közép-magyarországi régiókban teljes vagy részleges leállás várható a MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásokban. A megadott időszakban bizonyos csatornák nem lesznek elérhetők.

A MinDig TV Extra előfizetők a Bakonyszentlászló, Balassagyarmat, Budapest, Csobánka, Dorog, Dunaújváros, Gerecse, Gödöllő, Karancs, Nagylóc, Nagy-Hideg-hegy, Nagymaros, Pásztó, Salgótarján, Siófok, Székesfehérvár, Tatabánya, Vác körzetében érintettek.

Az üzemszünetet követően az érintett körzetekben szükségessé válhat a dekóderek újrahangolása.

Az átállás többlépcsős műszaki folyamat, amelynek első lépése a DVB-T2-es átállás. A MinDig TV Extra előfizetők az átállás egy következő lépéséig nézhetik változatlanul a már megszokott szolgáltatást. A zökkenőmentes átállás érdekében azonban fontos, hogy az előfizetők már most üzemeljék be az új DVB-T2 szabványú dekódert, annak érdekében, hogy a HEVC kódolásra történő átállást követően is zavartalanul érjék el a MinDig TV Extra adásait.

A folyamatos vétel érdekében az új vevőkészülékeket a szolgáltató biztosítja a már meglévő előfizetői részére. A MinDig TV Extra előfizetők részére az átállás ütemezésének megfelelően már megkezdődött az új (DVB-T2, HEVC szabványú) dekóderek postázása. A postai átvételt követően a kiküldött tájékoztató alapján szükséges az új készülékek beüzemelése.

A MinDig TV szolgáltatás esetén technológiaváltás nem történik, csak a megadott időtartamon belül, a munkálatok ideje alatt szünetel a műsorsugárzás. Az üzemszünetet követően az érintett körzetekben szükségessé válhat a dekóderek újrahangolása. Az újrahangolást a digitális adók visszakapcsolása után érdemes elvégezni. A készülékek többségénél manuálisan kell elindítani a folyamatot. Amennyiben az újrahangolást követően nem láthatók egyes csatornák, akkor érdemes a vevőantenna elhelyezésén változtatni, megkeresni a zavarmentes vételhez az optimális antennapozíciót - írták.

A munkák végzésénél kiemelt szempont, hogy az érintett régiókban a nagy lakosságszámú területeken történjen meg leghamarabb a szolgáltatás visszaindítása. A frekvenciacserék nem érintik az adók kisugárzott teljesítményét, ezáltal a MinDig TV és MinDig TV Extra programjai változatlan lefedettségi területről érhetők el.

A további frekvenciacserékről és teendőkről az Antenna Hungária folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleket. A változásokkal kapcsolatos további információk elérhetők a MinDig TV weboldalán és a MinDig TV Extra weboldalon, vagy a 1211-es Call center számon.