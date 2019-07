Legalább 26-an haltak meg a japán animációs stúdióban történt gyújtogatás során

A 41 éves támadó japán idő szerint csütörtök délelőtt fél 11 környékén jelent meg a kiotói Kyoto Animation animációs stúdió épületében. Benzint permetezett szét, majd meggyújtotta azt, és menekülőre fogta. A hatóságok azonban hamar elkapták - tudósít a BBC News.

Bár a tűzoltóság nagy erőkkel szállt ki a helyszínre, a feltámadó lángokat órákon át nem sikerült megfékezniük. A támadás idején közel 70 ember tartózkodott az épületben, közülük 26-an életüket vesztették, és több mint 30-an jelenleg is kórházban vannak, 5 embert pedig keresnek.

A helyszínen szúró-vágó eszközöket is találtak, az azonban még nem bizonyított, hogy ezeket a támadó hozta-e magával. A 41 éves férfi kilétéről és a stúdióhoz fűződő viszonyáról egyelőre nem lehet tudni semmit. A gyújtogatásban ő maga is megsérült, ezért jelenleg is kórházban kezelik.

A Kyoto Animation olyan sikeres animációs sorozatokat tudhat magáénak, mint a Free!, a K-On! vagy a Suzumiya Haruhi no shoushitsu. De ebben a stúdióban készült a Magyarországon is vetített Full Metal Panic? Fumoffu című rajzfilmsorozat is.

Abe Sinzó, japán miniszterelnök úgy nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, hogy szóhoz sem jut a döbbenettől, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozói felé.

Police say there have been multiple deaths in a fire at an animation studio in Kyoto. They say a 41-year-old man poured what appeared to be gasoline around the studio. pic.twitter.com/xBr0s4R6VF