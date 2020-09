Dancing with the Stars – Mindenki táncol címmel, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével hamarosan képernyőre kerül a nemzetközi sikerű táncos showműsor. A TV2 produkciójában táncparkettre lép többek között az egykori szappanopera sztár, Gabriela Spanic, Osvárt Andrea, Marsi Anikó, Horváth Tamás, Tóth Dávid és Istenes László is.

Hamarosan a TV2-n debütál a BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának első magyar évada. A táncos showműsor eddig több, mint 4000 epizóddal és 400 évaddal futott sikeresen világszerte, és hamarosan a magyar közönség előtt is bemutatkozik. A showműsor licenszét már 58 ország vásárolta meg, népszerűségét igazolja, hogy az Egyesült Államokban már a huszonnyolcadik évadot tűzték képernyőre.

A Dancing with the Stars – Mindenki táncol két házigazdája Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András.

Lékai-Kiss Ramóna 17 után váltott csatornát, hogy a showműsorban debütáljon a TV2-n.

Az RTL Klubtól távozó műsorvezető Instagramon köszönetet mondott a csatornának, hogy felkarolta és lehetőségeket adott neki, majd hozzátette, hogy tiszta szívvel vág neki az új kihívásoknak, amelyekkel már a TV2-nél fog megküzdeni.

"Sziasztok!

Az életem munka szempontjából ismét egy hatalmas fordulóponthoz érkezett! Oly régóta vagytok Velem????????….17 éves voltam amikor Kalamár Tamásnak köszönhetően belecsöppentem a Barátok közt című sorozatba és Zsófi bőrébe bújhattam 16éven át! Annyi emlék, ismerős, barát, élmény, sírás, nevetés…. aztán éreztem, hogy valami feszít, nem találom a helyem és mennem kell tovább…. új kihívásokat keresve, új élményekkel gazdagodva. Így talált rám az X-Faktor és az Rtl Reggeli.???? Egy újabb kaland vette kezdetét: miközben életem legnagyobb kalandjába is belevágtam hisz édesanya és feleség lettem az elmúlt három év során.❤️

Köszönöm az RTL Klubnak a lehetőségeket, amiket kaptam. Ha bármikor visszagondolok majd, mérhetetlen büszkeség tölt el, hogy az X-Faktor háziasszonya lehettem, hogy a Reggeli egyik műsorvezetőjeként ébreszthettem a nézőket és, hogy két kultikus sorozatban is szerepet kaptam.

Most pedig a tenni akarás, a dolgozni vágyás, a valami teljesen újnak a megalkotása győzedelmeskedett bennem és örömmel vágok neki az új csapattal a feladatnak. A TV2 műsorvezetőjeként folytatom az utam!

Tudom, hogy akik gyerekkorom óta követnek, látnak és megismertek, tudják rólam, hogy az én szívem mindig tiszta és ez most sincs másképp! Tartsatok velem a legújabb kalandomban is! A Dancing with the Stars műsorvezetőjeként pedig igyekszem elkápráztatni Titeket! Nagyon sok szeretettel és nagyon sok hálával millió csókot küldök Nektek!

Nemsokára találkozunk!❤️

Lékai-Kiss Ramóna" - olvasható az Instagramon.

„Nagy büszkeséggel tölt el, hogy Lékai-Kiss Ramóna csatlakozott a TV2 műsorvezetői csapatához, így már kétségkívül a TV2 Csoport rendelkezik a legértékesebb műsorvezetőkkel, akik évről-évre uralják a legkülönfélébb szakami listákat. A héten a Televíziós Újságírók Díjátadóján a szakmai zsűri a legjobb női műsorvezetőnek Ördög Nórát, míg Till Attilát a legjobb férfi műsorvezetőnek ítélte” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

A TV2 showműsorában 12 híresség vállalkozik arra, hogy megmutassa tánctudását profi párja oldalán. Táncparkettre lép Gabriela Spanic és Andrei Mangra, Osvárt Andrea és Suti András, Marsi Anikó és Vas Zsolt, Pásztor Anna és Köcse György, Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan, Détár Enikő és Baranya Dávid, Istenes László és Czina Boglárka, Noszály Sándor és Mikes Anna, Horváth Tamás és Sipos Viktória, Tóth Dávid és Lissák Laura, Emilió és Tóth Orsolya, valamint Győrfi Dani és Stana Alexandra.

A táncospárokra az élő show alatt a nézők a TV2 ingyenes Live applikációban adhatják le szavazataikat. A versenyzőknek azonban nemcsak a képernyő előtt ülőket kell elvarázsolniuk, hanem a Dancing with the Stars négytagú zsűrijét is. Az ítészek: Ördög Nóra, Molnár Andrea, Kováts Gergely Csanád és Schiffer Miklós.