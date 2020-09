Magyar tudósok munkáját mutatja be a 24.hu új sorozata

A jövő megmentői nem pusztán cikksorozat, a több mint 30 kutatót és mérnököt felvonultató írott anyagok mellett podcastek és a videók is szerves részét képezik a kampánynak - írják.

„A most startoló sorozatunkban több mint 30 olyan magyar kutató, mérnök és vállalkozó portréját rajzoljuk meg, akinek a munkája alapvetően befolyásolhatja következő évtizedeinket, jobbá teheti életünket, élhetőbbé környezetünket, egészségesebbé országunkat. A korábbiakhoz képest most annyi a »csavar«, hogy nem egy műfajban gondolkodtunk, a szöveges interjúk és portrék mellett podcastek és videók is a sorozat részét képezik” – fejtette ki A jövő megmentői kapcsán Birkás Péter, a 24.hu tech/ tudomány rovatának vezetője.

Az érintettek kiválasztás során a szerkesztőség igyekezett a változatosságra törekedni, a bemutatásra várók között így egyaránt találni már elismert szakembert, például Krasznahorkay Attila atomfizikust, vagy éppen feltörekvő fiatalt, mint Kemenesi Gábor virológus, de az interjúalanyok kiválasztása során a szakmai változatosság is előtérbe került. A sorozat a klímakutatást képviselő Ürge-Vorsatz Diánától a farmakológiáról nyilatkozó Peták Istvánig számos terület szakértőjét bemutatja.

A kiválasztott „megmentők” munkáját cikkben, videóban vagy podcastben ismerteti a szerkesztőség. Egy-egy portréban a megszólaló tevékenysége, illetve annak jelentősége mellett a személyes oldal is kirajzolódik: ki miért választotta szakterületét, mik a munka nehézségei és szépségei - teszik hozzá.