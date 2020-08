8 órája

Magyarországon is élőben követhető az MTV VMA

Ariana Grande, Lady Gaga, BTS és a The Weeknd produkciója a The Black Eyed Peas és Miley Cyrus is megtiszteli a nézőközönséget az idei gálán, melyet a magyar MTV nézői is élőben láthatnak vasárnap éjjel.