Majka kitálalt az Index podcastjában: őszintén beszélt a karrierjéről és a szakmai kapcsolatairól

Az Index.hu podcastjében, a Kultrovatban ezúttal Majkát látták vendégül többek között az új vetélkedője, a Nyomd a gombot, tesó! kapcsán. A műsorvezető-rapperrel beszélgettek korábbi televíziós tapasztalatairól, jövőbeni terveiről, zenei pályájáról is és arról, hogyan élte meg az idegkimerülést.

Majka az adásban elmondta, hogy bár többször próbálták visszahívni az RTL Klubba, ahol a pályáját kezdte a Való Világ című reality showban, nem bánta meg a távozását, és úgy érzi, a jelenlegi csatornájánál, a TV2-nél könnyebben találja meg a hangot a csatorna vezetőivel, kevésbé érzi magát korlátozva.

„A TV2-nél fel tudom hívni a programigazgatót vagy akár a vezérigazgatót, és meg tudok velük beszélni bizonyos dolgokat. Vagy akár el is tudom őket küldeni a francba, ahogy ők is el tudnak engem.”

Korábban a Médiapiaccal készült interjújában Majka ugyanígy lojalitását fejezte ki a TV2 felé. Akkor a kollégánk kérdésére, hogy nem érzi-e, hogy a csatorna megítélése politikai bélyeget sütne rá, azt mondta: „Soha senki nem mondta meg nekem a TV2-ből, hogy mit mondjak vagy mit ne egy-egy adásban. Ha ez megtörténne, azonnal felmondanék. Vannak a baráti körömben is olyanok, akik azt kérdezik, hogyan tudok a TV2-nél dolgozni. Erre azt szoktam válaszolni, honnan tudod, hogy én ezzel nem értek egyet? Pont ez a lényege annak, hogy távol tartom magam a politikától. Senki nem tudja, hogy egyetértek-e, vagy sem, mert nem beszélek róla.”

Majka azt is elmondta az Indexnek, hogy a főnökeinek azért nehéz vele dolgozni, mert ő megkövetel bizonyos dolgokat, tudja, mennyi munkát tud elvégezni az ember egy nap alatt, és annál nem akar többet, mert az a műsor rovására is megy. Úgy fogalmazott: „Keddről, szerdáról, csütörtökre még fáradtabb leszel, nem érsz haza, nem tudsz lefeküdni az asszonnyal, akkor semmi értelme annak a televízió-műsornak, holott engem azért küldtek oda, hogy vicces legyek, meg kreatív.”

Arról is beszélt, hogy a rengeteg munka, a felvételek, a rádiós műsorvezetés és a zenei turnék nagyon kimerítették. Felidézte azt a 2016-os időszakot, amikor kénytelen volt szünetet tartani, mert az idegei felmondták a szolgálatot. „Úgy kezdesz el szorongani dolgoktól, hogy azok még nem történtek meg. Egy csomó olyan embert ismerünk, aki nem szorong, mert nem érdekli a világ. Van, akit érdekel a világ, aki érti a világot, meg gondolkodik előre, az mindig egy kicsit szorong. Na, ilyenkor ez felerősödik” fogalmazta meg a tapasztalatait, azonban azt is hozzátette, hogy ez az időszak segített letisztázni benne azt, hogy mi fontos, és mi nem.

Az interjú során többször felmerült Hajós András neve is. Hajós nemrégiben otthagyta a TV2-t Dalfutár című műsorával, ami azóta a Youtube-on fut. Majka elmesélte, hogy ezzel kapcsolatban még Andy Vajnával is beszélt telefonon annak idején, azonban azt mondta, ha valaminek létjogosultsága van, akkor az az internet, és akármi volt is az oka Hajós távozásának, ez egy progresszív lépés volt tőle.

Ennek kapcsán szóba került Majka szociális média jelenléte is. A műsorvezető-rapper elmondta, hogy volt már közreműködése a Borsodival, a Hell-lel és a Coca Colával is. Állítása szerint a minimális elérése 150 ezer, de volt már 2 millió fölötti bejegyzése is, és a Facebookon 500 ezer követővel rendelkezik, ez pedig megéri a cégeknek.

Nem csak a Dopemanhez, vagy Curtishez fűződő személyes kapcsolata került szóba az interjú során, Majka arról is őszintén beszélt, minek köszönhető vajon az, hogy a slágereit nem játssza a Petőfi Rádió. „Fellépek a strand nagyszínpadon, főelőadóként, headlinerként, szombat este, a legjobb műsorsávban és egyetlen emberként, akit nem játszik a Petőfi Rádió” – mondta. Majka kifejtette, úgy érzi, ez az elbánás személyes ellenszenvből ered, mivel a könyvében egy egész bekezdést szentelt Tiszttartó Titusznak, a Petőfi Rádió csatornaigazgatójának.

A díjátadókhoz fűződő ambivalens viszonyával kapcsolatban azt mondta, úgy érzi, hogy díjak szempontjából a szakma semmibe sem nézi, és hogy nem érdem alapján osztják az elismeréseket. „Nem azért küzdök, hogy én kapjak díjat, hanem azért küzdök, hogy egyszer, ha te leszel a legjobb 2024-ben a zenekaroddal, akkor te kapd meg a díjat” – mondta.

Ugyanakkor a Médiapiac interjújában azt is elárulta, hogy azért nem ment el a Comet-díjkiosztóra, mert ezek a trófeák igazából üresek. „2005-ben elnyertem a Fonogram-díjat. Marha büszke voltam, mentem fel a színpadra azok között, akikre gyerekfejjel felnéztem. Mire hazaértem, levált a díjról a festék, megfogta a kezem. Ilyenkor rájössz, hogy ez csak lufi, ennél fontosabb az, hogy meg tudsz-e tölteni egy sportcsarnokot.”