Május 28-án debütál Anna Kendrick sorozata, a LOVE LIFE

Az Anna Kendrick főszereplésével készült 10 részes sorozat feltérképezi az első szerelemtől az utolsóig tartó utazást, és megvizsgálja, hogy azok, akikkel menet közben egy ideig együtt vagyunk, hogyan formálnak minket azzá az emberré, aki aztán egy életre lehorgonyoz valaki mellett. A sorozat, amelynek alkotója és társ-showrunnere Sam Boyd (In a Relationship), gyártója a Lionsgate Television és a Feigco Entertainment, minden évadban más főhős szerelmi kalandjait követi, és minden félórás részben egy-egy párkapcsolatát mutatja be. A sorozatban szerepel Zoë Chao (Downhill, Strangers), Peter Vack (Egy remek valaki, The Bold Type), Sasha Compère (Csodatévők, Bor, mámor, barbecue) és Lesley Manville (Fantomszál, Még egy év) is.

Anna Kendrick executive producerként is közreműködik a sorozatban, Paul Feig (A kém, Egy kis szívesség, Koszorúslányok) és Dan Magnante (Egy remek valaki) mellett. A pilot-epizódot író és több részt rendező Sam Boyd szintén betölt executive produceri tisztet is, akárcsak Bridget Bedard (Transparent, Ramy), aki társ-showrunnerként is részt vett a munkálatokban.

A premier napján az első 3 rész azonnal elérhető lesz magyar felirattal, ezt követően hetente dupla epizódokkal folytatódik az évad. A szinkronos premier a nyáron várható.