Már elérhetők a KidComm gyerekkutatás eredményei

Az internetpenetráció, valamint a mobiltelefon ellátottság közel 100%-os a gyerekes háztartásokban. A 8-14 évesek körülbelül 70%-a használ saját mobilkészüléket, amely 10 százalékponttal magasabb arány, mint a három évvel ezelőtt mért.

A gyerekek által használt telefonfunkciók sorrendje nem mutat átrendeződést, továbbra is a Facebook, a Messenger és a Viber a legnépszerűbb mobilalkalmazások, de az elmúlt három év során az Instagram is felzárkózott hozzájuk. A TikTok a budapesti gyerekek meghódításán keresztül vetett lábat a magyar piacon, a gyerekek korától függetlenül. A zenehallgatás szerves része a gyerekek mindennapjainak, legyen az otthonukban, társaságban vagy utazás közben, a változatlanul nagy népszerűségnek örvendő YouTube regisztráción keresztül. Az influencerpiac fragmentált, Pamkutya jelent említésre méltó vonzerőt a gyerekek számára.

A gyerekcsatornák piacán a kisebb átrendeződés után is túlkínálat tapasztalható. A gyerek neme és életkora alapján jól karakterizálható vezető csatornák közt a Nickelodeon, a Minimax, a Disney Channel és a Cartoon Network emelhető ki. A hirdetői piacon ugyanakkor (főleg a 12-14 éves korcsoportban) a gyerektartalmat szintén műsorra tűző RTL Klub és TV2 csatornák sem megkerülhetők. Az online fogyasztást tekintve az RTL Most mellett jelenleg már az HBO GO és a Netflix a legerősebb VOD szereplők a gyerekek számára.

A tévés és online reklámok elfogadottsága, és ezzel párhuzamosan aktivizáló ereje is jelentősen romlott az elmúlt években. A tévé jelenleg is a leginkább elfogadott hirdetési csatorna a gyerekeknek szánt termékek piacán. A reklám hatására történt vásárlás aránya ugyan nem változott 2016-hoz képest, de az ilyen inspirációra született beszerzések gyakorisága csökkent. A gyerekek által kért termékek listáján a játékok és a műszaki cikkek vezetnek - írják.

