Maradj otthon, mert van miért – Ember Márk dallal üzen otthonról

A Dal 2020 döntőse, Ember Márk is csatlakozott a Petőfi Rádió magyar zenészeket megszólító kezdeményezéséhez és zseniális otthonmaradós dallal jelentkezett. A dalválasztó show színész, énekes sztárja nem állt meg a hanganyagnál, hanem otthoni videóklipet is készített, amely hétfőn este debütált Márk facebook oldalán, mától pedig a Petőfi Rádióban is hallható.

„Arra szeretnék kérni mindenkit ezzel a dallal, hogy, maradjon otthon. Az én apukám orvos, ő nem teheti meg. Mi viszont azzal tudunk a legtöbbet segíteni neki, és a többezer egészségügyi dolgozónak, hogy egy kicsit kibírjuk a négy fal között. Menni fog! Vigyázzunk egymásra!" – árulta el Ember Márk, aki a Van miért! (Maradj Otthon) című számában az összetartozásra is felhívja a figyelmet: "Most megmutathatjuk, hogy mit hívunk összetartozásnak!"