Második évadához ért a Fogd a kezem című török sorozat a Duna Televízión

Izgalmakban és fordulatokban eddig is bővelkedett a Duna Televízió népszerű török sorozata, a Fogd a kezem, azonban a hétfőtől érkező második évad minden eddiginél több meglepetést tartogat - ígéri a Duna Televízió közleménye.

Azra és Cenk szerelme beteljesedni látszik, de közös életük kezdetét szörnyű tragédiák árnyékolják be. Egy véletlen következtében Azra meglövi Sumrut, aki kihasználva a helyzetet, remek lehetőséget lát ebben, hogy tönkre tegye a lány életét, amit Cenk próbál megakadályozni, hiszen egy szerelmes férfi mindig a szerelme mellett van. Még akkor is, ha a megoldás fájdalmas és ésszerűtlen. Azra ugyan megmenekül a börtöntől, de nem menekülhet a fájdalom elől, ami Cenk döntése miatt vár rá.

Ám mindez csak a kezdet. Az új évadban a régi szereplők mellett újakkal is találkozhatunk szeptember 21-től, sőt egy régi ismerős is visszatér, hogy segítse a szerelmesek egymásra találását, miközben újabb és újabb váratlan események következtében a szerelmesek élete teljesen átalakul. Cenk karambolózik, Azra új életet kezd a jóképű Baris és lánya mellett. A férfi húgaként tekint a lányra, és megfogadja, hogy megmenti a Celenektől. Feride asszony élete is megváltozik, vajon hogy élhet tovább az ő imádott Azrája nélkül? Illetve vajon ki okozta a végzetes balesetet, ami tönkretette mindenki életét? Az illető közelebb van, mint azt bárki is gondolná. És egyikük mélyen beleszeret ebbe a titokzatos személybe…

A Fogd a kezem második évadában nem csak a cselekmény válik még izgalmasabbá, összetettebbé, hanem a sorozat karakterei is egyre kiforrottabbak. Egy már felnőtt, jóval érettebb Azrát láthatnak majd a sorozat nézői, aki józanabbul és megfontoltabban veszi az akadályokat és hozza meg a döntései. Ám ahogy eddig is, a pörgős második évad középpontjában is a szerelem áll: ismét bebizonyosodik, hogy az igaz szeretet és szerelem nem távolság és időfüggő.