Mautner Zsófin kívül hazánk egy másik, jól ismert és népszerű gasztrobloggere, Havas Dóra is új műsorral jelentkezik a TV Paprikán szeptember közepétől. A meleg őszi napokon pedig Bede Róbert mesterszakács segít eligazodni a kerti sütögetés világában.

„Véletlenül vega – a világ legfinomabb zöldséges ételei” címmel kerül képernyőre Mautner Zsófi legújabb gasztro produkciója, amelyben megmutatja, hogy zöldségekkel is olyan változatos és finom ételeket lehet készíteni, hogy még a legelkötelezettebb húsevőknek sem tűnik fel, hogy nincs benne hús. A cél nem kifejezetten a vega táplálkozás népszerűsítése – hiszen ennek már évek óta rengeteg követője van – sokkal inkább a variációs lehetőségek bemutatása.

A 16 adásban egy-egy nemzet konyája mutatkozik be, ahol kiderül, hogy ők milyen olyan alapanyagokat és technikákat használnak, amit bárki itthon is könnyedén át tud venni. A nemzetközi konyhából rengeteg ötlet és ihlet meríthető, amely egy kis csavarral egyszerűen átültethető a saját hétköznapi konyhánkba is.

Aki pedig édességre vágyik, annak sem kell csalódnia, Havas Dóra ugyanis az „Álmaim cukrászdája” 2. évadával tér vissza a TV Paprika képernyőjére. Ugyanúgy, mint az első évadban, most is Havas Dóra kedvenc, otthon is elkészíthető süteményei kerülnek terítékre, amelyek között az egészen kezdők és a profi cukrászok egyaránt találnak maguknak ínycsiklandó finomságokat.

A TV Paprika őszi műsorkínálatból nem hiányozhat Bede Róbert sem, aki Kerti konyha című műsorában azt mutatja meg, hogy mi van a sült szalonnán túl.

• Kerti konyha – szeptember 14. 19:00 (folytatás minden hétköznap)

• Véletlenül vega – a világ legfinomabb zöldséges ételei premier: szeptember 14. 19:30 (folytatás minden hétköznap)

• Álmaim cukrászdája 2. évad premier dupla részekkel – szeptember 19. 16:00 (folytatás minden hétvégén)