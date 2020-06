Interaktív tévéműsorrá alakul a 25 éves konferenciasorozat idei eseménye 2020. június 10–11. között. A kétnapos online rendezvény szeretettel várja mindazokat, akik szeretnének reklámozni, kommunikálni, tartalmat gyártani és elérni a célcsoportjaikat.

2020-at írunk. Röpke két hónap alatt alakult át a világ. A „digitális atomrobbanás” hatott a gazdaságra, a kereskedelemre, a hirdetési piacra és persze a médiára is. Azonban szórakozni, kereskedni, szolgáltatni, informálódni a válság előtt, alatt és után is lehet, sőt, kell. A Media-Digital Hungary konferencia bemutatja a médiareklám és kereskedelem mai piacát, nagyon is komoly előadásokkal és beszélgetésekkel, valamint számtalan szórakoztató betéttel, programmal vegyítve.

„A fogyasztó, az ember, akit akár technikai, akár érzelmi oldaláról kell elérnünk – írja közleményükben Csermely Ákos, a Media-Digital Hungary konferencia igazgatója. – Szórakozz velünk a pandémia alatt és felett is! Lépjünk át a hétköznapokon! Két nap mindazoknak, akiket érdekel a reklám, a kereskedelem, a média és a tartalomalkotás világa! Két nap mindazoknak, akiknek fontos, hogy elérjék ügyfeleiket, fogyasztóikat, vásárlóikat! Két nap mindazoknak, akiket érdekel a fogyasztó útja, a vágykeltéstől az értékesítésig! Két nap mindazoknak, akiket érdekel vagy már értik, hogy miért is fontos a reklám, a média, és miért elengedhetetlen társadalmunk és a gazdaság számára.”

A tematikák 2020. június 10-án

A tartalom, amely eladható (pénzbe kerül, ahogy a liszt meg a só is)

Felvirágzó (média-)üzletek a pandémia okán és után

Akiket a változás szele megcsapott: média és hagyomány

Új típusú tartalom és interaktivitás – karanténvlogtól a közösségi médiáig

Digitális kiszabadulás: elérésben, terjesztésben az biznisz

Egymásrautaltság és függőségi viszonyok a gazdaságban

A médiafogyasztó lelkivilága – a médiafogyasztó is ember

Szabadítsuk fel a bulvárt, adjunk teret a bulvárnak!

Szórakoz(tat-)ott világ

A tematikák 2020. június 11-án

A tartalom eladhatóságának üzleti modelljei

Pénz – generációk – média

Új otthonunk, a digitális tér

Felvirágzó üzletek a pandémia okán

Emberek a home office-ban - elmélkedések a fogyasztói társadalomról

A média és egyéb üzenetközvetítők bevételi oldalai

Előfizetés és egyéb furmányos bevételi lehetőségek

Vezesd a fogyasztód digitális vásárlói útján!

Kreatív utak az ügyfelekhez

Márkák, szavak, emberek, attitűdök

A stúdióban: Holló Márta, F. Tóth Petra, Szily Nóra, Kőszegi András, Pohly Ferenc, Radnai Péter, Rózsa Iván, Tuza Norbert lesznek a házigazdák és beszélgetőpartnerek. A sok szakmai képviselő mellett fellépnek sztárok, művészek és influencerek is.