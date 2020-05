Médiaipari toplista: cserélődött a szereplők majdnem harmada

Egyrészt a Telekom- és a kiadóvállalatoknál történtek személycserék, másrészt pedig több, korábban magánszemélyek tulajdonában álló kormányközeli médium is a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz került. Az idei rangsorban erősödtek a kereskedelmi televíziók, újra felbukkantak a főszerkesztők, és továbbra is sok a telekommunikációs vezető. A toplista első helyezettje a tavalyi évhez hasonlóan Vidus Gabriella, az RTL Klub vezérigazgatója, a második Vaszily Miklós, a TV2 Csoport igazgatósági elnöke, a harmadik helyre pedig Gulyás János, a Wavemaker Hungary ügyvezetője került.

A legbefolyásosabb médiaipari emberek toplistáján a szereplők majdnem harmada cserélődött 2019-ben – derül ki a Marketing&Média kommunikációs szaklap által összeállított rangsorból. A változások még nem a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak tudhatóak be, noha Simon Krisztián főszerkesztő szerint a pandémiának is komoly hatása van a folyamatosan formálódó médiapiacra. „Nem a tavalyi év volt a legmozgalmasabb médiaipari szempontból, mégis akadt néhány olyan változás, ami jelentősen befolyásolta a listát. A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) megalakulását 2019-ben lehetett először érezni: sok, korábban személyekhez köthető médiavállalat került a KESMA tulajdonába. Emellett főként a Vodafone–UPC-fúziónak, valamint a nagy kiadóvállalatoknál lezajló személyi változásoknak köszönhető az idén 13. alkalommal összeállított lista közel harmadának cserélődése” – mondta el a főszerkesztő.

A top tíz legbefolyásosabb emberek a magyar médiaiparban

Vidus Gabriella, RTL Magyarország Vaszily Miklós, TV2 Csoport Gulyás János, Wavemaker, MRSZ Guttengéber Csaba, Atmedia Pavel Stanchev, TV2 Csoport Kolosi Péter, RTL Magyarország Varga Zoltán, Central Médiacsoport Rékasi Tibor, Magyar Telekom Balásy Gyula, Lounge Group Somlói Zsolt, Mindshare

A szakmai zsűri értékelése alapján idén ismét Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója végzett a lista elején. Az RTL-vezérek dominanciája nem újkeletű: az eddigi rangsorokban egyetlen esztendő kivételével mindig ennek a médiavállalatnak az első embere vezette a listát. A kivételt a 2018-as esztendő jelentette, amikor Andy Vajna, a TV2 Csoport, a Rádió 1 és a Lapcom akkori tulajdonosa szerepelt az összeállítás első helyén. Idén ugyanakkor komoly veszélyt jelentett a listavezető számára a végül második helyre befutó Vaszily Miklós, a TV2 Csoport igazgatósági elnöke, különösen azt követően, hogy bevásárolta magát az IndaMedia Csoportba. A dobogó harmadik fokára Gulyás János, a Wavemaker Hungary ügyvezetője került, aki az ügynökség vezetése mellett a Magyar Reklámszövetség elnöki posztját is betölti. A negyedik helyezett Guttengéber Csaba, az Atmedia Csoport ügyvezetője. Idén a lista első tíz helyére három új szereplő került: az ötödik helyen debütált Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója, míg két új ügynökségi vezető is megjelent. Balásy Gyula, a Lounge Group ügyvezető-tulajdonosa a 9., Somlói Zsolt, a Mindshare ügyvezetője pedig a 10. helyre került. Az RTL-es Kolosi Péter tavalyi eredményéhez hasonlóan ismét a 6. helyen szerepel, és a 7. helyen sem történt csere, hiszen erre a helyre idén is Varga Zoltánt, a Central Médiacsoport tulajdonosát szavazta meg a zsűri. A 8. helyre Rékasi Tibor került a Magyar Telekomtól, aki a Ringier Axel Springertől, és így a listáról is távozó Bayer Józsefet váltotta a rangsorban.

Sok topvezető került le idén a listáról

A Vodafone–UPC-fúzió eléggé felkavarta a toplistát: az új vezérigazgató, Amanda Nelson előkelő helyen, tizenötödikként debütált, és a távközlési cégtől való távozása miatt kikerült az 50-ből Baráth Péter és Carra Anita is. Korábban közvetlen médiapiaci érdekeltségei voltak Tombor Andrásnak és Habony Árpádnak, akik emiatt a tavalyi összeállításban még helyet kaptak, jelenleg azonban már nincs tulajdonrészük hazai médiavállalatokban, így a legfrissebb összeállításba nem kerültek be.

Erősödő főszerkesztők

2019 decemberében nevezték ki az Index főszerkesztőjévé Dull Szabolcsot, aki egyből a lista 16. helyén kezdett. A 45. helyre visszatérőként került be Uj Péter, a 444.hu főszerkesztője, 48. helyezettként pedig Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője debütált, aki 2019 nyara óta vezeti a hírportál szerkesztőségét.

A „kemény mag”

Már csak öt szakemberből áll a Marketing&Média által összeállított befolyásos médiaipari szereplők „kemény magja”. Ők azok, akik 2008 óta az eddigi összes kiadványban bekerültek a médiaipar 50 legbefolyásosabb szakembere közé: Vidus Gabriella (RTL Klub), Kolosi Péter (RTL Klub), Somlói Zsolt (Mindshare), Málnay B. Levente (AMC Networks International) és Jonathan Cooper (OMG).

A „Top 50 – A legbefolyásosabb emberek a magyar médiaiparban” teljes lista a 2020. május 28-án megjelenő Marketing&Média kommunikációs szaklapban olvasható.