Megállapodott az AMC és az Antenna Hungária

Az AMC Networks International - Central and Northern Europe (AMCNI CNE), valamint az Antenna Hungária Zrt. sok évre kiterjedő, hosszú távú megállapodást kötöttek, amelynek köszönhetően 2020. szeptember 6-tól a televíziós társaság valamennyi csatornája bekerül a MinDig TV Extra kínálatába. A megállapodás két szempontból is mérföldkőnek számít: egyrészt az AMCNI CNE teljes csatorna-portfóliója ezzel minden nagyobb hazai szolgáltató kínálatában elérhető, másrészt, valamennyi csatorna műsora több eszközről is követhető lesz, szintén szeptember 6-tól.

Az új megállapodás révén az Antenna Hungária földfelszíni digitális MinDig TV Extra csomagjában megduplázódik az AMCNI CNE csatornáinak a száma: újdonságként a Minimax, a JimJam, a Sport2, a Filmcafé, a Film Mánia, valamint a CBS Reality és az Extreme Sports csatornák kerülnek be. A jelenleg is a MinDig TV kínálatában szereplő Spektrum Home változatlanul a 8. csatornahelyen érhető el, és ugyancsak változatlanul a MinDig TV Extra kínálatában marad az AMC, a Sport1, a Spektrum és a TV Paprika. Ezzel az AMCNI CNE televíziós csatornái minden nagyobb magyarországi műsorterjesztő kínálatában elérhetőek, ami több mint 3 millió háztartást jelent. Az Antenna Hungária Zrt.-vel kötött stratégiai megállapodásnak köszönhetően pedig az ügyfelek az eddigi 5 helyett 12 AMCNI CNE csatorna műsora közül választhatnak szeptember 6-tól, amelyek műsorait akár egyidejűleg, több eszközről is nézhetik.