Megérkezett a YouTube Kids Magyarországra

Öt évvel ezelőtti indulása óta a YouTube Kids a piacon elérhető egyik legnépszerűbb gyermekeknek fejlesztett alkalmazás lett - mostantól pedig Magyarországon is elérhető. Az alkalmazás díjmentesen letölthető, és telefonján, táblagépén vagy nagyképernyőn is élvezheti a ChromeCast, Apple TV, játékkonzolok vagy egy Smart TV segítségével.

Az öt legnépszerűbb szolgáltatás, amelyeket szerintünk a magyar családok is szívesen használnak majd:

1. Családbarát tartalom: A YouTube Kids alkalmazást a családok igényeit szem előtt tartva hoztuk létre. A YouTube Kids olyan családbarát környezetet teremt, ahol a gyerekek kíváncsiságukat és fantáziájukat szabadjára engedve böngészhetnek a csatornák között és a lejátszási listákban, amelyeket négy kategóriába osztottunk: Műsorok, Zene, Felfedezés és Játék.

2. Partnergyűjtemények: A gyerekek számos témában élvezhetik a megbízható csatornák gyűjteményét - a művészetektől kezdve a kézműveskedésen át a zenéig, a sportig, vagy a tanulásig. A szülők pedig könnyen kiválaszthatják, hogy a gyűjtemények és a témák közül melyeket szeretnék gyermekeik számára elérhetővé tenni.

3. Felhasználóbarát: A nagyobb képek, a színes kialakítás és a jól látható ikonok megkönnyítik a kicsik számára az alkalmazás használatát. Amikor a szülők először nyitják meg az alkalmazást, rögtön látni fogják, hogyan szűri és javasolja a YouTube Kids az egyes tartalmakat.

4. Szülő által jóváhagyott tartalom: Az alkalmazásba számos olyan funkciót építettünk be, amelyek segítenek a szülőknek ellenőrizni a gyermekeik által megtekintett tartalmakat. A „jóváhagyott tartalom” mód lehetővé teszi a szülők számára, hogy kiválasszák azokat a videókat és csatornákat, amelyeket gyermekeik számára elérhetővé akarnak tenni az alkalmazásban. Ha a szülők szeretnék maguk kijelölni, hogy milyen tartalmat nézhetnek meg gyermekeik az alkalmazáson belül, vagy bizonyos videókat vagy csatornákat szeretnének kizárni, akkor ezt is könnyedén megtehetik. A szülők továbbá azt is eldönthetik, hogy engedélyezik-e vagy sem a keresés funkció használatát.

5. Képernyő előtt töltött idő: A beépített időzítővel a szülők könnyen korlátozhatják gyermekeik képernyő előtt töltött idejét - például 30 perces időtartamokat beállítva. Az alkalmazás értesíti a gyermeket, ha az engedélyezett idő lejárt.

“Nagyon örülünk, hogy mostantól Magyarországon is elindul a YouTube Kids, amely a szülők és a gyermekek érdekeit figyelembe véve készült, lehetővé téve azt, hogy a gyermekek a legjobb felfedezésre váró videókat és témákat találják meg. Egy olyan biztonságosabb, gyermekeknek szóló önálló videó streaming szolgáltatásról van szó, amelynek a szülői felügyeleti eszközök is alapvető részei. Ezekkel személyre szabható a tartalom és a felhasználói élmény, így azt minden család a saját igényeihez igazíthatja” - mondta Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője.