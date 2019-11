Meghan Markle csak egy hétköznapi Los Angeles-i lány volt, aki hírnévről álmodott, az angol királyi család tagjaként azonban gyökeresen változott meg az élete. A Spektrum Home-on látható Meghan Markle, a hercegné című dokumentumfilmben fény derül a részletekre.

A Spektrum Home-on látható Meghan Markle, a hercegné című dokumentumfilmből kiderül, hogy Meghannak a tavalyi esküvő után hozzá kellett szoknia a hagyományos hierarchiához, meg kellett tanulnia, hogy hol a helye a királyi családon belül. Meghan Markle egy olyan országból jön, ahol az emberek nem hajlongnak és pukedliznek senki előtt, most pedig térdet kell hajtania a királynő előtt és Kate Middleton előtt a magánéletben is. Ő a királynő unokájának felesége, aki a rangsorban követi a bátyját, Vilmos herceget, a leendő királyt. És megelőzi őt Károly herceg, és ennek következtében Camilla Parker-Bowles is, aki Cornwall hercegnéje. Nehéz feladat ez.

Fotó: Spektrum Home

Még egy egyszerű gyümölcsfogyasztás is izgalmas a királyi palotában. Az kizárt, hogy megfogunk egy almát, meghámozzuk, és megesszük. Késsel és villával kell nekilátni. És teljesen más szabályok vonatkoznak a mangóra, sőt, még a banánra is. Meghannak azonban nem csak a fentiekben változott meg az élete, királyi fenségnek lenni sok tiltást jelent.

Nincs többé színészet. Fel kellett adnia a karrierjét, soha többé nem fog játszani, annak ellenére, hogy ez volt az álma.

Nincs többé Instagram. Látszólag nem nagy ügy, de a mai világban mégis az. Le kellett mondania minden közösségi médiáról.

Nincs többé blogolás. Meghan egy életstílus oldal vezetett, The Tig címmel, ahol utazási élményeket, stílus és smink tanácsokat posztolt.

Nincs többé autogram osztás.

Nincs többé káromkodás.

Nincs többé torontói ház.

Nincs többé magánélet. A királyi családot mindig szemmel tartják, még akkor is, ha nincs ott a sajtó.

És ami talán a leglényegesebb, Meghan feladta a személyes biztonságát. A királyi család tagjai a magas társadalmi státuszuk miatt mindig a támadások célpontjai, ezért Meghannek el kellett végeznie egy speciális légi kísérői tanfolyamot, amely során színleg elrabolták. Megtanították arra, hogyan kell tárgyalnia az elrablóival, és hogyan kell életben maradnia. Nagyon komoly kiképzés volt, és ő állítólag kitűnőre vizsgázott.

Fotó: Spektrum Home

A Spektrum Home dokumentumfilmje, a Meghan Markle, a hercegné ezeket a témákat járja körül november 17-én 18 órakor a Spektrum Home műsorán.