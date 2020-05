Megjelent a Whitereport Médiapiaci Válságmonitor, a Whitereport-adatbázisban megtalálható közel 1000 médiacég összesített árbevételadatán alapuló független cross-média piaci elemzés és előrejelzés.

A Whitereport kihozta a májusi Médiapiaci Válságmonitort, melyben a hazai televíziós és rádiós médiaszolgáltatók, print és online kiadók, mozik és köztéri cégek, ill. online platformokra vonatkozó piaci elemzések és előrejelzések találhatóak. Az elemzés a legfrissebb május 13.-ig elérhető információk alapján készült, figyelembe véve a kormány járványhoz kapcsolódó bejelentéseit, a felmerült különadók hirdetői piacra gyakorolt hatását, valamint iparági forrásokat és publikációkat, az 1. negyedéves KSH- és egyéb gazdasági adatokat, hazai és nemzetközi makrogazdasági előrejelzéseket, különös tekintettel a hazai foglalkoztatottságra és vásárlóerő csökkenésére irányuló várakozásokra.

Előrejelzés - V, U, W vagy L?

A Scenario 1 (gyors regenerálódás) 21% médiavállalati összbevétel csökkenéssel és V-alakú válsággal számol 2020-ra. Bár a 2020 április eleji előrejelzésünkkor vártnál lassabb, fokozatosabb piacnyitás tűnik csak reálisnak a járványügyi intézkedések hatására, a negatív bevételi trend megfordulását várják 2020 utolsó negyedévére (az április elején reméltnél kisebb mértékben visszatérő médiapiaci költésekkel). A Scenario 1-ben a 21% árbevételcsökkenés kb. 80 mrd Ft kiesést jelenthet éves szinten 2019-hez képest (ebben a médiavállalatok reklám-, bevételi és egyéb bevételek csökkenése is benne van).

A Scenario 2 (lassú regenerálódás) a Scenario 1-nél lassabb és fokozatosabb gazdasági újraindulásra épülő, de szintén inkább V-, mint U-alakú válság képét vetíti előre 2020 végéig. Ez 30% összárbevételcsökkenést, kb. 120 mrd Ft összes médiavállalati bevételkiesést jelenthet (benne reklám-, terjesztési és egyéb bevételek radikális visszaesésével, médiatípusonként és médiavállalatonként eltérő mértékben).

Scenario 3 vészforgatókönyvvel továbbra sem kell számolni, mivel a járvány kontroll alatt levőnek tűnik.

Hirdetőknek

A Whitereport elemzése azt javasolja a hirdetőknek, hogy aki megteheti, hirdessen, mert az eddigi válságelmezések szerint a válságidőszakban elért Share-of-Voice rövid- és hosszabb távon is megtérül. Ez kihasználható a versenytársak esetleges elnémulása, a reklámzaj általános csökkenése okán is. A reklámozás top-of-mind ismertség (melyik márka jut először az eszünkbe adott kategóriából) növelése szempontjából is pozitív, mivel az ismertebb termékek könnyebben kerülnek a kosárba – ez a megváltozott fizikai és az online értékesítés során is kritikus lehet.

Érdemes alapos és gyakoribb elemzésnek alávetni a versenytársak aktivitását, illetve a médiamixet és a médiaköltések hatékonyságát. Az ár-érték arány a médiafogyasztás növekedése miatt több médiatípusban is javul. A vásárlóerő tovább polarizálódik: a médiacélcsoportok átgondolása is indokolt lehet.

Médiatulajdonosoknak

Tekintettel a járványügyi helyzet és a gazdaság újraindítása körüli bizonytalanságokra, érdemes megerősíteni a hirdetők felé az aktivitást, mert az elkövetkező hónapokon sok múlik. Az átalakuló kereskedelemben a hagyományos médiafelületek használatában gyakorlatlan hirdetők, illetve újranyitó fizikai boltok és teret nyerő webshopok könnyebben fordulhatnak az ismert médiamárkák felé.

A minőségi felületek és ár/érték arány kimutatásával a reklámozókat érdemes rendszeresen tájékoztatni. A fenti hirdetéspiaci szempontok mellett érdemes a közvetlen fogyasztói kontaktust erősítésével, új értékesítési csatornák kialakításával törekedni továbbra is a fogyasztói bevételekre, kiemelten fejlesztve a médiatermékek digitális értékesítését, s a változó gazdasági és médiafogyasztási, piaci környezethez igazítani a médiatermékeket.

Kormányzati szereplőknek

A kormányzati szereplők számára különösen fontos a kommunikáció a szakmai szervezetekkel minden, a szakmát érintő kérdésben. Tekintettel a médiavállalatok 98%-ban mikrovállalat jellegére, a jelentés a válság legveszélyeztetettebb csoportjai közé tartozó magyar nyelvű tartalomszolgáltatók rövidtávú túlélésén túl a digitális fejlesztések, innovációk azonnali támogatását javasolja.