Megkezdődtek az elbocsátások az Indexnél, bércsökkentés lesz a HVG-nél

A hírt Pusztay András, az Index.hu Zrt. vezérigazgatója így erősítette meg a Media1-nek: „Természetesen az Indexet is érinti a koronavírus következményeként kialakult gazdasági helyzet. Mi se általános bércsökkentést nem vezetünk be, se csoportos létszámleépítésben nem gondolkodunk, sokkal inkább a működésünk átstrukturálásában látunk lehetőséget. Ebben az átszervezésben néhány kollégánkkal szerződést bontottunk ugyan, de elsősorban és túlnyomórészt olyan megszorító intézkedéseket hoztam, amelyek nem lesznek hatással az alaptevékenységünk színvonalas ellátására."

A HVG-nél – a Media1 szerint – jelentős bércsökkentésről döntöttek. „Rengeteg költségelemen igyekszünk most megtakarítani, de ahhoz, hogy senkit se kelljen elbocsátani, hozzá kellett nyúlni a bérekhez is. A HVG legfontosabb belső célja most, hogy megőrizze a stabilitását és minden dolgozónak biztosíthasson továbbra is megélhetést. Egy csapat vagyunk, a válságban is, és mindannyian vállalunk áldozatot egymásért. A kollégák munkabírása és rugalmassága előtt pedig csak tisztelegni tudok” – nyilatkozta Szauer Tamás, a médiavállalat marketing- és terjesztési igazgatója.