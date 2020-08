Megszűnhet az Új Forrás

Nem kapott támogatást az Nemzeti Kulturális Alap idei folyóirat-pályázatán az Új Forrás folyóirat. Az 51 éves lap, melynek ez a döntés a végét jelentheti, nincs egyedül azok között a folyóiratok között, amelyeket szintén nem tartott támogatásra érdemesnek a Szépirodalmi Kollégium. Az Új Forrás nyílt levelét olvashatják.

Az Új Forrás nyílt levelet tett közzé. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük:

"Méltánytalan módon. Nyílt levél kurátorokhoz és szimpatizánsokhoz

Méltánytalan módon az 51. évét betöltő, tradicionális nyomtatott folyóirat, az Új Forrás nem kapott támogatást ez évi megjelenésére. (A 6. szám megjelentetése után…) Nem tudjuk, nem értjük, miért.

Úgy gondoljuk (alulírott 51 személy, szerző és szerkesztő), hogy a lap szellemi és technikai színvonalban nem marad el a többi, méltányosan támogatott lap mögött. A kis formátum, az évi tízszeri megjelenés az eddigi lehetőségeink és a praktikum (zsebben elfér) összehangolásának következményei. A vidékiség, a szabad szellem és a függetlenség eddig előnyünkre szolgált. Mindez most megváltozott, 0 Ft támogatást kaptunk az NKA-tól, jóllehet az egyetlen folyamatos, biztos és számottevő forrásunk volt évtizedek óta.

Segítséget és méltányosságot kérünk, hogy az 51 évet megélt nyomtatott lapnak ne kelljen megszűnnie, és teljesen más módon (online) átalakulnia. A nyomtatott megjelenést fontosnak és más (internetes stb.) módon pótolhatatlannak tartjuk. Segítséget és méltányosságot kérünk a nyilvánosságtól, hogy megmaradhassunk. Eddig is minimálverzióból jelentettük meg számainkat évtizedekig, legalább ezt, így szeretnénk folytatni, mert fontos orgánumnak tartjuk lapunkat. A folytonos szellemi izgalmak (tematikus számok-blokkok) mellett mindig vállalkoztunk arra is, hogy a fiatalok által beküldött szépirodalmi anyagokat megszűrjük, és válaszoljunk is azokra. Aki teheti, segítsen, hogy folytatódhasson a nyomtatott megjelenés.

Köszönjük, alulírottak

2020. 07. 23.

Jász Attila – Csendes Toll főszerkesztő

Papp Máté költészet rovat

Reichert Gábor kritika rovat, főszerkesztő-helyettes

Szénási Zoltán próza rovat

Monostori Imre volt főszerkesztő, irodalomtörténész

Wehner Tibor volt szerkesztő, művészettörténész, író

Tóth László volt szerkesztő, költő, fordító

Buji Ferenc tiszteletbeli munkatárs, filozófus

Cseke Ákos tiszteletbeli munkatárs, filozófus

Hegedűs Gyöngyi munkatárs, költő

Murányi Sándor Olivér munkatárs, író

Muzsnay Ákos tiszteletbeli munkatárs, képzőművész

Szilágyi Mihály munkatárs, fordító

Fehér Enikő online szerkesztő

Herold Renáta online szerkesztő

Kertai Csenger online szerkesztő

Makáry Sebestyén online szerkesztő

Szűcs Balázs Péter füstjelek rovat

