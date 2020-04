Megújul a FilmBox arculata

Az SPI modernizálja a zászlóshajó csatornájának számító FilmBoxot: a megújulás a nagyobb filmstúdióktól vásárolt új tartalmak műsorra tűzését és az arculat frissítését is magában foglalja.

A hat kontinensen 40 televíziós csatornát üzemeltető globális médiavállalat, az SPI/FilmBox folytatja szolgáltatásainak fejlesztését, hogy továbbra is minőségi szórakoztatásban részesítse több millió nézőjét világszerte. A megújult és tovább fejlesztett FilmBox csatornákon nagyobb filmstúdióktól vásárolt, több száz órányi új sikerfilm és sorozat debütál az elkövetkező időszakban, illetve az SPI modernizált grafikai elemekkel is frissíti a csatorna megszokott arculatát. A csatornák grafikai megújítását világszerte bevezetik, áprilisban elsőként Csehországban és Szlovákiában.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy olyan újszerű arculati elemeket vezethetünk be, amelyek a legkorszerűbb technológiai megoldásokat alkalmazzák, de közben megőrzik a nézők által megszokott letisztult megjelenést” – mondta Haymi Behar, az SPI International marketingvezetője. „Számunkra a dizájn és a tartalmak tekintetében is a nézői élmény az elsődleges szempont. Ezt szem előtt tartva használtuk fel márkánk már ismerős színeit – a pirosat és a fehéret – egy olyan vizuális megoldásban, amelyben a videó és az audió eszközeivel élve egyúttal modernizáltuk is a brandet.”

A nagyobb filmstúdiókkal és filmforgalmazókkal nemrégiben kötött megállapodásoknak köszönhetően a FilmBox csatornák műsorkínálata is bővül: további hollywoodi kasszasikerekkel, filmklasszikusokkal és kritikusok által elismert helyi produkciókkal is gazdagították a választékot.

„Korábbi ígéretünkhöz híven világszerte folyamatosan fejlesztjük tartalmainkat és szolgáltatásainkat. Jelenlegi újításainkat elsőként a cseh és szlovák piacon alkalmazzuk, ahol is a FilmBox már öt éve a legnépszerűbb előfizetéses filmcsatornának számít” – közölte Behar.

Meghatározó EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régiós jelenlétével együtt a FilmBox csatornáknak globálisan több, mint 30 millió előfizetője van. A csatornacsoport Csehországban és Szlovákiában szinte minden háztartást elér, Csehországban pedig a legnézettebb előfizetésesfilmcsatorna.