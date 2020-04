A koronavírus-járvány minden iparágra rendkívül erőteljes negatív hatással van, nem kivétel ez alól a médiapiac sem, különösen nehéz idők várnak a nyomtatott lapok szerkesztőségeire, kiadóira. A helyzetre való tekintettel, talán a legfontosabb kérdésnek jártam utána, hogy vajon hogyan alakul át a hazai nyomtatott lappiac, és milyen hatása lesz a kialakuló gazdasági válságnak a szegmensre. Ehhez pedig olyan orgánumok szakembereit kerestem meg, mint a HVG, a 168 Óra, a Marquard Media Magyarország, a Forbes és a Ringier Axel Springer Magyarország.

A print lapok a digitalizáció erősödésével jó ideje nehéz helyzetben vannak. Az egyébként is szorult helyzetből most egy olyan állapotba kerülnek, amelynek ha tetszik, ha nem, de lesznek kárvallottjai. Elég csak a január végén elindult, a budapesti Belváros utcáin, ingyenesen terjesztett napilapra, a Pesti Hírlapra gondolnunk, amely először azt jelentette be, hogy a járvány hozta döntések értelmében egy ideig nem kerül utcára, majd a múlt héten az is kiderült, hogy a főszerkesztő, Kerényi György távozik a laptól, ahol a digitális működésre való erőteljesebb átállás megszorításokat és átszervezéseket von maga után.

HVG (Forrás: HVG Facebook)

Nincsenek könnyű helyzetben a hetilapok sem. Szauer Tamás, az egyik legolvasottabb közéleti, gazdasági és politikai hetilap, a HVG marketing és terjesztési igazgatója szerint minden magyarországi cég életére óriási hatással lesz a válság. Néhány termék iránt robbanásszerű a pillanatnyi kereslet, de a legtöbben sajnos nem ebben a helyzetben vannak. A rendezvény-szervezési tevékenységüknél már most szembetűnő a probléma, ott egyik napról a másikra kellett minden tervüket törölni a nyár végéig. Jelenleg webináriumok szervezését tervezik.

„A hirdetési bevételeink, ahogy mindenki másnak, nekünk is csökkenésnek indultak. A HVG-t, a hvg.hu-t és a hvg360-at szerencsére rendületlenül olvassák az emberek” – mondja.

A HVG szerkesztősége és az összes többi munkatárs is már hetek óta otthoni munkavégzésben látja el a feladatait. Az irodába csak ritkán, és a csak a legszükségesebb feladatok ellátására járnak be. Ilyenkor is szigorú szabályokat betartva végzik a munkájukat, hogy vigyázzanak egymás egészségére.

„Ahogy sok más cég, úgy mi is az első napok nehézségei után kezdünk rutinosabbak lenni a távoli kapcsolattartásban és az együttműködésben. A szerkesztőség továbbra is elkötelezetten látja el munkáját és a legfontosabb feladatának az emberek pontos és hiteles tájékoztatását tartja. Ilyen időkben vetül fény arra, hogy az újságírás nem munka, hanem hivatás! A szervezetünk többi tagja is nem ritkán 12-14 órát dolgozik, hogy zavartalanul működhessen minden online és print kiadványunk. A legtrükkösebb feladat az ikonikussá vált heti címlapok elkészítése volt, mivel ez rengeteg közös gondolkodást, ötletelést igényel. Ha rátekintek a legutóbbi címlapra, azt látom, hogy sikeresen abszolváltuk ezt a feladatot” – teszi hozzá.

Miután arról beszélünk, hogy több nemzetközi magazin döntött úgy, hogy az aktuális számát digitálisan olvasható formában is elérhetővé teszi, mások pedig már azt is bejelentették, hogy idén már nem jelentkeznek print kiadvánnyal, felmerül a kérdés, vajon milyen hatással lesz a válság a nyomtatott lappiacra a járvány lecsengése után? Ezzel kapcsolatban Szauer Tamás azt mondja, hogy a HVG hetilap teljes egészében elérhető a hvg360 digitális hírmagazinon keresztül. Ha ezt most ingyenessé tennék, akkor pár hónapig élvezhetnék az olvasók a hetilap tartalmait, de lehet, hogy utána soha többé. Ezt a bevételi forrást tehát nagyon fontosnak tartja a működésükhöz.

168 Óra (Forrás: 168 Óra Facebook)

A járvány miatt kialakuló gazdasági válság hatásait valóban még csak megjósolni lehet, a 168 Óra közéleti hetilapot kiadó Telegráf Kiadó Kft. marketingigazgatója, Simon Zsuzsa szerint is felelőtlenség lenne a jelenlegi helyzetben és a rendelkezésre álló információk alapján bármit is prognosztizálni.

A többek között a Nők Lapja, az ELLE, a Marie Claire és a Cosmopolitan kiadója, a Centrál Médiacsoport megszorítási intézkedéseinek értelmében elsőként a működési költségeinek csökkentését jelentette be, de arról is beszámoltak, hogy ez a munkaórák ideiglenes rövidülésével párosul.

A hetvenéves Nők Lapja olvasói átéltek már számtalan krízishelyzetet, de ahogy az mindig is volt, a lapot az olvasói egy olyan fórumnak tartják, ahol a nemzedékek értik és értékelik egymást, ahol szót értenek egymással. Mint írják, a régi értékek most felértékelődnek és az önzés, individualizmus helyét a közösség, a fegyelmezettség, az összefogás váltja fel.

A lap szerkesztősége által közzétett állásfoglalás szerint a szenzációkeltő vagy pánikkeltő információáradattal szemben az a céljuk, hogy hitelesen tájékoztassanak, és a szélsőségektől mentes, mélyebb, teljesebb információkhoz juttassák olvasóikat. Ugyanakkor kiemelten figyelnek arra is, hogy ezekben az embert próbáló hetekben legyen a járványon és a karanténon kívül is életünk. „A normál, hétköznapi örömök segítenek megőrizni a testi és lelki egészségünket, ezért mindent megteszünk azért, hogy igényes szórakozást nyújtsunk olvasóinknak. Fontosnak tartjuk, hogy enyhítsük a bezártság okozta megpróbáltatást, és segítsünk kikapcsolódni.

Hiszünk benne, hogy a javasolt szabályok betartásával, önfegyelemmel juthatunk túl a leghamarabb ezen a válságon. Viselkedjünk felelősen.”

A sok bizonytalanságot ígérő jövővel kapcsolatban pedig azt írják, bizakodóak, a legkilátástalanabbnak tűnő helyzetből is létezik kiút, de ehhez ki kell lépni a komfortzónából, ami a kezdeti szorongató érzéseken túl azt is jelenti, hogy új ismereteket kell szereznünk, eddig nem próbált módszerekkel kell közelítenünk a kihívásokhoz. „Ha nem is a régi, kitaposott úton haladva, de mindig van folytatás.”

A pozitivitás fontosságát hangsúlyozza a Marie Claire internetes változata, a marieclaire.hu is. A szerkesztőség tagjai hiszik, hogy nagy szükség van rájuk, ők a szavak erejével tudnak most leginkább segíteni. Emellett elindítottak egy podcast sorozatot Nyugimese címmel, amelyhez több színész csatlakozott, hogy esténként kedvenc történeteiket, verseiket olvassák fel kicsiknek és nagyoknak.

A Cosmopolitan ugyancsak erősíti internetes jelenlétét, a Cosmo.hu virtuális jógatermet hozott létre, ahol a hét minden napján, hétfőtől vasárnapig a Yogasecrets oktatói tartanak jóga és meditációs órákat, amelyeket élőben követhetnek a home office-ban mozogni vágyók. Mint mondják, egy órán átlagosan 30 ezren vesznek részt virtuálisan és rendkívül pozitívak a visszajelzések, hiszen ez „kézzelfogható” segítség azoknak, akik komolyan veszik az #otthonmaradok kampányt.

A nyomtatott újságok iránti kereslet évről évre csökken, a koronavírus-járvány, illetve az ezzel járó intézkedések, mint az otthoni karanténok, a nyitvatartási- és kijárási korlátozások további nehézséget jelentenek, hiszen a potenciális vásárlók eltűnnek az újságosoktól. A Lapker Zrt. képzési, kommunikációs és marketingvezetője, Szirtes Bernadett azt nyilatkozta az Indexnek, hogy azért nem maradnak print lapok nélkül a vásárlók, ugyanis a nagy élelmiszerláncoknál, mint amilyen a Lidl, az Aldi, a Spar, az Auchan, a Tesco, a CBA vagy a Coop, a terjesztés és az árusítás továbbra is zavartalan, folyamatosan tudják biztosítani az újságokat a boltok polcaira.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy a Magyar Lapkiadók Egyesülete a múlt héten kéréssel fordult a Kormányzathoz, amely szerint a jelenleg zajló koronavírus-járvány miatt az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho) választó újságírókra, médiamunkásokra is terjesszék ki az adómentesítési szabályokat, mert valójában a tartalom-előállításban elsősorban ezen adózási formában dolgoznak a kiadók munkavállalói.

Mint írják, a jelenleg kialakult médiapiaci és gazdasági helyzet kapcsán a kiadói társadalom nem győzi hangsúlyozni, hogy nem létezik média és tartalomszolgáltatás reklámbevételek nélkül, így az MLE is kiáll a Magyar Reklámszövetség kérése mellett, miszerint is terjesszék ki a gazdasági kármentési intézkedési csomagot a reklám-, média- és pr-ügynökségek, a sales house-ok, a közterületi piaci szereplők, direkmarketing szolgáltatók és a marketing kutatással foglalkozó vállalkozások tekintetében. Hozzáteszik, a sajtó útján a különböző médiumok segítségével az állampolgárokhoz eljuttatott korrekt, gyors, pontos információk életeteket menthetnek.

Marquard Media Magyarország Kft kiadványai (Forrás: Marquard Media Group AG)

Óhidi Zsuzsanna, a Marquard Media Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója a pandémia sajtópiacra gyakorolt hatásáról azt mondja: „Minden bevételi lábunknál érezzük a csökkenést, elkezdtük felkészíteni a szervezetet arra, hogy ez az elkövetkező három hónapban így is marad. Ugyanakkor vannak területek, amelyeket már a járvány utáni időkre készítünk fel, ezekbe továbbra is invesztálunk. Ilyen a digitális tartalomfejlesztés, az adat alapú tartalomgyártás, a vadonatúj kupon applikációnk, a ShoppieGO és az e-kereskedelem.”

A járvány miatt kialakult helyzetben a kiadóhoz tartozó orgánumok, mint az InStyle, a JOY, az Éva magazin, az Apa magazin, a Gyereklélek és a Runner’s World is más-más stratégia mentén működik tovább. „A legtöbb esetben az online csatornák fejlesztésére csoportosítottuk át a kapacitásokat, kivétel a JOY magazin, ahol az újragondolt JOY-Napok indokolttá teszi a magazinok megjelentetését. Természetesen a válság elmúltával visszatérünk a papírhoz is, a portfólió összetételén nem tervezünk változtatni, ebben egyébként is nagyot léptünk a múlt év végén, amikor két tematika köré rendeztük termékeinket, ugyanakkor az sem kérdés, hogy minden szerkesztőségnek újra kell gondolnia a terméke szerepét, lehetőségeit a post-COVID világban.” Hozzátette:

Forbes (Forrás: Forbes)

A Forbes üzleti magazin is gyorsan reagált a megváltozott helyzetre: a teljes csapat home office-ból dolgozik, e-mailen, fájlmegosztós és videó-konferenciás platformokon szervezik a munkát.

A több lábon álló márkának a legnagyobb kihívást az eseményüzletáguk jelenti, amely a legérintettebb mind közül, de arra is számítanak, hogy a kiskereskedelmi és a hirdetési árbevételeik is csökkenni fognak.

– mondta Kocsis Attila kiadóvezető.

A Ringier Axel Springer Magyarország Kft. az összes kiadványukra – így többek között a Blikkre, tvr-hétre és a Glamour magazinra – vonatkozóan is úgy tartja, hogy amíg a jelenlegi körülmények között fenntartható lesz, az online termékeik mellett minden nyomtatott kiadványukkal szeretnének változatlan minőségben és terjedelemben megjelenni, a megszokott gyakorisággal.

– mondja Varga Eszter vállalati kommunikációs menedzser.

– Ingyenes tartalmakkal mi is készültünk: az elmúlt héten hozzáférhetővé tettük az Issuu.com digitális standon a bookazine-sorozatunk első számának tartalmát, valamint ezen a héten a GEO magazinunk legutóbbi számát, és folyamatosan bővítjük az ide feltöltött kiadványaink körét.”

Egyszerre lesz tehát kemény és izgalmas, számtalan kérdőjellel tűzdelt elkövetkezendő időszak a nyomtatott lappiac szereplői számára. Egyfelől látható, hogy mindenki azzal számol, hogy a kevesebb hirdetési bevételek miatt csökkenni fognak a bevételek, ugyanakkor a kialakult válsághelyzet számos egyedi gondolatnak, újításnak köszönhetően akár még egyfajta vérfrissítést is hozhat. A kiadók és szerkesztőségek kénytelenek lesznek átgondolni a terveiket, és nagy küzdelmek árán, de amennyire csak lehet, kitartani, hiszen noha a járvány igazi nagy médiapiaci vesztesei között ott lesznek a print lapok, lesznek olyanok, akik képesek megtalálni a menekülési formát.