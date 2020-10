Számos pontot kell még tisztázni a Karácsony Gergely-féle városvezetés ingyenes lapokat érintő előterjesztése kapcsán, amelyről a maga a főpolgármester is ellentmondásosan nyilatkozott Milkovics Pál szerint. A Pesti Hírlap tulajdonosa a Médiapiacnak hangsúlyozta: precedens nélküli és teljesíthetetlen, hogy egy napilap minden számából úgy követeljen magának négy oldalt egy külső szereplő, hogy a főszerkesztőnek még beleszólása se legyen az elhelyezett tartalomba.

Milkovics Pál, a Pesti Hírlap tulajdonosa azt gondolja, hogy bizonyosan csak valamiféle félreértés lehet a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat által október elején elfogadott, az ingyenes lapokat érintő előterjesztés. Utóbbi kimondja, hogy a Főváros tulajdonában álló közterületeken csak akkor adható közterület-használati hozzájárulás az ingyenes sajtótermékek osztogatásához, ha az adott termék tulajdonosa az egyes lapszámokban legalább négy oldalt ingyenesen biztosít a Főváros számára, amelyeken utóbbi tartalomban és formában a saját maga által meghatározott „közérdekű” anyagokat közölhet. A rendelet szerint az újság nem szólhat bele hogy milyen tartalom kerül a négy kolumnára.

- jelentette ki a Médiapiacnak Milkovics Pál. Mint rámutatott, a Főváros vezetése is ellentmondásosan nyilatkozott a módosításról, hiszen míg arról is lehetett hallani, hogy egységesen vonatkoznának minden terjesztőre a rendeletben foglaltak, Karácsony a hvg.hu-nak adott interjúban már arról beszélt, hogy a laptulajdonosokkal külön-külön kötnének megállapodást.

- Abból a szempontból is precedens nélküli a Főváros elvárása, hogy négy oldalt kérnek az ingyenes lapok minden egyes számából, amibe magának a főszerkesztőnek sem lehet beleszólása. Elképzelhetetlen, hogy bárhol Európában hasonló igényeket támasszanak például a több nagyvárosban is megjelenő Metro újsággal kapcsolatban. A Pesti Hírlap 12 oldalából 4 elvétele 33 százalékos tartalomveszteséget jelentene, a lap 16 oldalra bővítése pedig olyan áremelkedést jelentene, amit nem tudnánk kigazdálkodni napi megjelenés mellett. Ráadásul a mi lapunk berliner formátumú, a Metropol - amelyet szintén érintene a módosítás - pedig fél berliner formátumú, tehát a Pesti Hírlapban például dupla annyi tartalmat jelentene az a négy oldalnyi terjedelem - fejtette ki Milkovics Pál. Hozzátette: jelenleg is milliós összegeket fizetnek a Fővárosnak, azért hogy a közterületeken osztogathassák az ingyenes lapot, úgy hogy éppen csak túl tudták élni a járvány okozta sokkot.

A médiatulajdonos reagált Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke álláspontjára is. Utóbbi lapunk kérdésére korábban úgy vélte, hogy „nem kötelező” közterületen lapot terjeszteni, s mivel ez például a közösségi közlekedés helyszínein rendkívül nagy versenyelőnyt jelent a nagy forgalom miatt, a terület fenntartója jogosult arra, hogy a sajtótermékek bizonyos felületeit a saját tartalmai számára követelje. Milkovics ennek kapcsán azt hangsúlyozta,









Azzal összefüggésben, hogy Hargitai úgy vélte, a négy oldalnyi "közérdekű információt" a Főváros a közlekedést érintő híradásokkal is kitölthetné napi szinten, Milkovics Pál arra mutatott rá, hogy szeretné, ha a lap főszerkesztője dönthetné el, mi az, ami közérdekű.