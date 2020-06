Nemzetbiztonsági okokból betiltotta India a Tiktokot

Az ország veszélyeztetése miatt tiltotta be az indiai kormány a Tiktokot, a Wechatet és még számos kínai applikációt – írja a BBC.

A kormány szerint ezek az alkalmazások veszélyesek India függetlenségére és integritására, valamint a közrendre és az állambiztonságra. Összesen 59 alkalmazást érint a tiltás, amelynek kiváltója valószínűleg az India és Kína menti vitatott határszakaszt érintő konfliktus. Ladakh régióban továbbra is fokozott a feszültség, mindkét ország katonái a helyszínen állomásoznak, a legutóbbi összecsapásban legalább húsz indiai katona vesztette életét. Műholdas felvételek szerint Kína új megfigyelőállomásokat is telepített a térségbe, és egyébként is erősödik a Kína-ellenes hangulat - írja az Index.

Hivatalos állásfoglalása szerint az indiai informatikai minisztérium azért tiltotta be az alkalmazásokat mert több forrásból is érkeztek panaszok, hogy az applikáció a személyes adatokat nem kezeli megfelelően, adatokat lopnak, és azokat engedély nélkül továbbítják ismeretleneknek. Szerintük az adatok gyűjtése és a felhasználók profilozása olyan nemzetbiztonsági kockázatot jelent, amely végső soron kihathat az ország szuverenitására és integritására, ezért volt szükség az azonnali intézkedésre - teszik hozzá.