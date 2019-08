A Spektrum saját gyártású produkciója shortlistre került a cannes-i Content Innovation Awardson. A jelölést azok az alkotások kaphatták meg, amelyek valamilyen egészen innovatív tartalmat mutattak be a tévés szakmában.

A forgalmazókat és a tartalomgyártókat méltató Content Innovatoin Awards-on 15 zsűritag, 23 kategóriában díjazza majd a produkciókat, a legjobb rövidfilm kategóriától kezdve a legjobb musicalig és drámáig. A Spektrum sorozata az „Az év tévés dokumentumfilmje" kategóriában került be a legjobbak közé.

A díjakat október 13-án adják át Cannes-ban.

A Volt egyszer egy Vadkelet-Emir Kusturicával című dokumentumfilmet Máté Krisztina producer és Hadas Kriszta főszerkesztő készítette a Spektrum megbízásából. Az ötrészes műsor a rendszárváltás időszakát mutatja be Közép- és Kelet-Európában, kiderül, hogy az új rendszerben mi mindenre voltak hajlandók az emberek azért, hogy boldoguljanak, vagy éppen kitűnjenek a szürke hétköznapok és emberek közül. A sorozat huszonöt különleges történet mutat be, az ezotéria, a divat, a pornóbiznisz, a gasztro és a régi és újgazdagok világából Emir Kusturica, a világhírű filmrendező, színész, forgatókönyvíró és zenész segítségével, aki maga is a 80-as, 90-es évek Közép-Kelet Európájának emblematikus figurája.

A Content Innovation Awards 2019 - „Factual TV Project of the Year" jelöltjei: