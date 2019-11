Nézettségi csúcson az RTL Klub: a fő kereskedelmi célcsoportban szeptember 2-től a csatorna heti átlagos főműsoridős közönségaránya – 16,3% SHR – így 48%-kal jobb eredményt produkálva előzi meg a versenytársat. Csoportszinten is kilőtt az RTL Magyarország: szeptember 23-tól zsinórban nyeri heti átlagban a fő kereskedelmi célcsoportban a főműsoridőt (29,7% SHR vs 24,2% SHR). (X)

Nézettségi csúcson az RTL Klub: a fő kereskedelmi célcsoportban szeptember 2-től a csatorna heti átlagos főműsoridős közönségaránya – 16,3% SHR – így 48%-kal jobb eredményt produkálva előzi meg a versenytársat. A 46. héten az RTL Klub hétből hat estét megnyert és átlagosan 17%-os közönségarányt ért el a 19 és 23 óra közötti idősávban, amely 73%-kal magasabb eredmény, mint a konkurensé.

Hétfőn elindult A Konyhafőnök legújabb VIP évada: a gasztro reality már az első nap 18,8%-os közönségarányt ért el a fő kereskedelmi célcsoportban és magabiztosan utasította maga mögé a versenytárs vele azonos idősávban futó két új műsorát. Ez a lendület a hét többi napján sem tört meg, sőt az eredmények még meggyőzőbbek. A Konyhafőnök VIP első adáshetét átlagosan 18,1 SHR%-rel zárta, ami több, mint a duplája a konkurencia vele azonos idősávban futó két műsorának!

Az X-Faktor idén is megállíthatatlan! A tehetségkutató showműsor 9. évadának válogatói után a Tábor és Mentorház epizódok is magabiztos győzelmet arattak: a vágott epizódok 35,8 és 26,4, valamint 32,4 és 26,6 százalékos közönségarányt értek el. Nem meglepő, hogy az elmúlt hétvége szombat estéje is az X-Faktorról szólt: az X-Faktor első élő adása 36,2%-os közönségaránnyal futott, a showműsort teljes lakosságból közel 1 millió 100 ezren látták, ezzel több éves rekordokat döntött meg az első élő show!

Csoportszinten is kilőtt az RTL Magyarország: szeptember 23-tól zsinórban nyeri heti átlagban a fő kereskedelmi célcsoportban a főműsoridőt (29,7% SHR vs 24,2% SHR). Az RTL Magyarország 8 csatornája 29,6 százalékos közönségarányt ért el a 46. héten. Így több mint 22%-kal előzte meg a versenytárs 14 csatornából álló portfólióját a 18-49-ben, főműsoridőben, a teljes napban pedig 17,2 százalékkal teljesít jobban az RTL Magyarország.

Forrás: Nielsen Közönségmérés, 18-49, 4+ korcsoport, főműsoridő (19:00-22:59), teljes nap, live+aslive, kumulált tsv adatokkal