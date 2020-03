Országos premierekkel indítja a tavaszt az AXN, a VIASAT6 és a Sony Max

Az AXN A hősök otthona kampány folytatásaként összesen hét sorozat új évadával kedveskedik nézői számára, a főszerep pedig egyértelműen a bűnüldözésé lesz. Elsőként érkezik a Carter 2. évada, amelynek debütáló részét március 7-én láthatják a nézők. Az új évadban Harley Carter (Jerry O'Connell) hivatásos magánnyomozói engedélyével segít hírességeknek megoldani rejtélyes ügyeiket. Március 18-án érkezik a SWAT – Különleges egység 3. évada, amelyben Hondo (Shemar Moore) osztagához egy új nyomozó, Piper Lynch (Amy Farrington) csatlakozik, akit egyből a mélyvízbe dobnak. Szintén március 18-án debütál a SEAL Team 3. évada is, amelyben a Bravo egység számos országot érintve bizonyítja, hogy hazafias érzelmeik rendíthetetlenül kitartanak. Március 19-én új évaddal jön Az újonc című sorozat is. A 2. évadban Nolan (Nathan Fillion) mögött már egy 6 hónapos rendőri pályafutás áll, de most olyan kihívások elé néz, amelyek teljesen felforgatják új Los Angeles-i életét. Március 19-én érkezik a New Amsterdam 2. évada, amelyben lassacskán fény derül annak a bizonyos karambolnak a részleteire, amire az áldozatok is csak ködösen emlékeznek. Március 21-én pedig jön a népszerű Gyilkos elmék befejező évada is, ahol a csapat egyszerre több sorozatgyilkos után kutat. A márciusi országos premierek sorát végül március 29-én Az igazság terhe című sorozat 2. évada zárja, amelyben Joanna Hanley (a Smallville-ből is ismert Kristin Kreuk) egy új irodánál helyezkedik el, és egy zseniális internet-biztonsági szakember ügyén dolgozik.

Azoknak, akik szeretnének kicsit kiszakadni a megszokott hétköznapokból, érdemes március 16-án a VIASAT6-ra kapcsolni, hiszen új évaddal debütál a világszerte kedvelt Amerikai Horror Story. A sorozat 9. évada, az Amerikai Horror Story: 1984 biztosan nagy kedvence lesz a hátborzongató sorozatok rajongóinak. Az évad 1984 nyarán játszódik, amikor öt aerobik rajongó barát elindul, hogy gyerekek táboroztatásában vegyenek részt Redwoodban.

Gordon Ramsey stílusa eléggé megosztó, ezért is akkora a rajongótábora. Követői boldogan ülhetnek a képernyő elé tavasszal, hiszen nemcsak a közkedvelt Amerikai mesterszakács tér vissza március 3-tól 10. évadával, de az Amerikai mesterszakács junior is 6. évadával debütál március 7-én a Sony Max műsorán. A kemény versenyeket és a gasztronómiai kihívásokat a nevetés váltja, hiszen március 14-én végre megérkezik a Jóapátok 3. évada. Az új szezonban Andi (Liza Snyder) belsőépítészként csatlakozik férje és sógora közös vállalkozásához, ami nem kis bonyodalmakat okoz.