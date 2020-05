Orvos-Tóth Noémi: Az emberek lelkiállapota nemzetgazdasági kérdés

Egy ország nemcsak pénzügyi mutatóktól függ, hanem a benne élő emberek sorsától is, figyelmeztet Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus az Elviszlek magammal EXTRA legújabb epizódjában

Orvos-Tóth Noémi volt D. Tóth Kriszta rendhagyó körülmények között, videócseten fölvett Elviszlek magammal EXTRA című műsorának harmadik vendége. A pszichológus szakember szerint egy olyan krízishelyzetben, mint a mostani, nagyon fontos az átlátható, hiteles kommunikáció a hatalom részéről, mert ez a kulcsa annak, hogy esélyünk legyen kilábalni a válságból.

„Az egzisztenciális nehézségek mellé bejönnek a pszichés nehézségek. Amikor nincsen pénzem arra, hogy fenntartsam magam és a családomat, az megnyomorítja az embernek a lelkét. Ezt mindenképpen kezelni kell, mégpedig kormányzati szinten" – mondta el Orvos-Tóth Noémi a műsorban.

A klinikai szakpszichológus szerint egy ország jövője nemcsak a pénzügyi mutatókról szól, hanem az ott élő emberek sorsáról is.

„Egy ország teljesítménye nagyban függ attól, hogy milyen a lelki állapota annak az országnak. Nagyon fontos ezzel foglalkozni, mert ez egy idő után nemzetgazdasági kérdéssé válik."

A szakember szerint nemcsak a belső iránytűnk veszett el az elmúlt hónapokban, hanem az emberi kapcsolatainkat is hatalmas terhelés érte. Orvos-Tóth Noémi úgy véli, azok a kapcsolatok, amelyek eddig is problémásak voltak, most nagy törést szenvednek el. Azok a kapcsolatok viszont, amikben volt még tartalék, megerősödtek.

„Vízválasztó egy ilyen krízis. Ha recsegett-ropogott eddig, akkor most szétszakad, ha volt mire alapozni, akkor erősödik az összetartás" – mondta el D. Tóth Krisztának.

Az, hogy a szakember szerint milyen hatással van a félelem és a kontroll elvesztése az álmainkra, és milyen technikát javasol arra, hogy segíthessünk magunkon, kiderül az Elviszlek magammal EXTRA teljes epizódjából. A teljes beszélgetés a WMN YouTube-csatornáján már látható, a műsor televíziós premierje a Spektrum Home csatornán lesz, május 23-án, szombaton, 10.30-kor.