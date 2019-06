Puskás Peti lett a legnépszerűbb ökoharcos

Csütörtök este a Flashback Photo Studioban gyűltek össze a hazai social media világ közkedvelt szereplői a JOY magazin Social Media Award djátadójára. Az olvasók kilenc kategória összesen 45 jelöltje közül választhatták ki kedvenceiket, akikre 170 000 szavazat érkezett - írják.

A négy visszatérő mellett idén öt új kategóriában is leadhatta voksát a közönség. A kreatív #alkotó kategória nyertese Lakatos Levente lett, aki már másodszor zsebelhetett be JOY SMA díjat. A #példakép jelöltjei között pedig olyan kiemelkedő egyéniségek kaptak helyet, mint Babos Tímea, Szabados Ági, Szűcs Adriána, Túróczi Réka, valamint Kovács Patrícia, aki végül a legtöbb szavazatot kapta az olvasóktól. A magazin egyik kiemelten fontos ügye a környezetvédelem, így nem meglepő, hogy idén #ökoharcos kategóriában is lehetett szavazni. Döbrösi Laura, Rimóczi Zsófi, Trokán Nóra, Puskás Peti és Steiner Kristóf saját példájukon keresztül hívják fel a figyelmet többek között a fenntarthatóság fontosságára. A zöld ügyek élharcosai közül Puskás Peti került ki végül győztesen. A szintén új #világjáró kategóriában várta a szavazatokat Annoni Zita, Lola Patridge, Nagy Vivien, Sydney van den Bosch és Henry Kettner is. Az első helyezettnek járó díjat a kategória egyetlen férfi jelöltje, Henry Kettner vehette át. Természetesen hazánk YouTuberei sem maradhattak ki, a legtöbb szavazatot Abosi Barni gyűjtötte, aki olyan népszerű tartalomgyártókat előzött meg, mint Lina és Panni, Kovács Dóri, Csecse Attila és Nagy Benedek.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is díjazták a közösségi média legnépszerűbb anyukáját. Az #anyavagyok kategóriában idén Kulcsár Edinát választotta meg győztesnek a közönség, aki a tavalyi évben férjével, Csutival együtt nyert díjat. A visszatérő kategóriák között szerepelt a #beautyfan és #fashionfan, előbbiben Kárpáti Rebeka színésznő, utóbbiban Iszak Eszti, a népszerű modell és műsorvezető vehette át a győzteseknek járó díjat. A hazai gasztrokultúra jeles képviselői közül idén Krausz Gábor sztárséfet választották az olvasók, aki olyan jelöltekkel szerepelt ebben a kategóriában, mint Wossala Rozina, Suri Dominika, Szalai Dóri és Rácz Jenő.

Az est házigazdája Gömöri András Máté volt. A jelöltek mellett a gálán bulizott még többek között Dallos Bogi, Mádai Vivien, Görgényi Fruzsi, Holdampf Linda, Molnár Andi, Vasvári Vivien, Lotfi Begi, Nyári Dia és Fenyvesi Zoltán.