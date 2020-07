Régi vágya vált valóra a yesyes zenekarnak az Akusztikkal

Augusztus első Akusztik adásában egy 2015-ben alakult elektronikus hangzásvilágot képviselő banda, a yesyes lép az A38 Hajó színpadára. Szabó Ádám (ének, harmonika) és Katona Tamás (dob) hisz az igenek erejében: pozitív gondolkodásuk pedig 2018-ban egészen A Dal verseny döntőjéig juttatta el őket az I let you run away című dalukkal, a 2019-es A Dalba pedig az Incomplete című számuk jutott be. Most azonban egy tőlük szokatlanabb stílusban, méghozzá akusztikusan koncerteznek az M2 Petőfi Tv-n.

„Személy szerint nagyon szeretem az akusztikus zenét, igazán ki tud kapcsolni. Akár egy nehéz nap után, vagy vacsorához, főzéshez jól passzol egy jó akusztik válogatás. A yesyes elektronikus zeneiségét is nagyon jó volt átformálni az akusztikus világba, ugyanis a megszokottól hihetetlen módon eltér az akusztikus köntös és előszeretettel viseljük is ez" – kezdte Szabó Ádám, a yesyes énekese, aki azt is hozzátette, hogy ő leginkább a yesyes akusztikban a szabadságot és az improvizatív történéseket szereti.

A dalok áthangszerelése igazi kihívás elé állította a zenekart:

„Próbán szoktunk kísérletezni vele, hogy ilyen hangszerelésben mi tud működni és aminél azt érezzük, hogy nem üres vagy nagyon megtetszik az érzés, amit ad, az belekerült a repertoárba. Nehéz az elektronikusan meghangszerelt dalokat újragondolni, de mindig örülünk a kihívásoknak” – fejtette ki Katona Tamás, a zenekar dobosa.

Szabó Ádám azt is elárulta, hogy régi vágyuk vált valóra azzal, hogy az Akusztikban játszhatnak: „Szerintem mondhatom mindenki nevében, hogy egy álmunk vált valóra, ugyan nem úgy, ahogy terveztük, mert sajnos a közönség nem lehetett velünk a felvételen. Azonban a tévé képernyők előtt nagyon reméljük, hogy a szívünk együtt dobban majd és ők is annyira lelkesen hallgatnak és néznek majd minket, mint ahogyan mi játszottunk a kameráknak: szívvel-lélekkel.”

Az M2 Petőfi TV nézői hétfőn este a yesyes legkedveltebb dalai mellett jópár új szerzeményt is hallhatnak majd, illetve az est folyamán vendégként Kállay-Saunders András és a Diószegi Kiki is a színpadra lép.