Ikonikus karakterek elevenedtek már meg az AMC saját gyártású sorozataiban, amelyek egy magyar kezdeményezésnek köszönhetően most saját emojikat is kaptak.

Walter White és Jesse Pinkman a Breaking Badből, Saul Goodman és Mike a Better Call Saulból is egyedi piktogramot kapott, további nyolc karakterrel pedig a NOS4A2, az Into the Badlands, a Humans, a Preacher és a The Terror című sorozatokban találkozhattak a nézők. Saját emojit kapott Morgan Jones és Dwight is, akik október 12-től a Fear The Walking Dead 6. évadában kerülnek újra képernyőre.

A 12 vadonatúj ikont az AMC Facebook oldalán is megtalálhatják a nézők, ahol egy játék keretein belül megnyerhetik a teljesen egyedi AMC emoji pólók egyikét.

Az új hangulatjelekkel nem csak Magyarországon, de Szlovákiában, Szlovéniában, Csehországban, Romániában és Szerbiában is találkozhatnak a rajongók.