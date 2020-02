Saját gyártású műsorok és premierek a Sony csatornáin

A VIASAT3-ra az Észbontók és a Feleségek luxuskivitelben legújabb évada, a VIASAT6-ra a TotalCar új részei és a Magyarországon először debütáló Celebrities in Solitary elnevezésű formátum hazai verziója érkezik.

A VIASAT3-ra áprilisban visszatérnek az Észbontók. A vetélkedőt Kovács Áron vezeti, és a vadonatúj évadban is celebpárok próbálják megfejteni a játékosok furmányos észjárását. A Feleségek luxuskivitelben sztárjai idén is a VIASAT3-on nyújtanak betekintést rajongóiknak mindennapjaikba.

A VIASAT6 egy bevállalós saját gyártású produkcióval erősít a szezonban: a Celebrities in Solitary a Sony Pictures Television (SPT) formátuma, amelyet eredetileg a Stellify Media alkotott a Channel 5 számára az Egyesült Királyságban. A VIASAT6-os produkció lesz az első nemzetközi verziója a műsornak. A valódi anti-social kísérlet celebeket állít kihívás elé, hogy megmutathassák, meddig bírják elszigetelten a külvilágtól, minden információ nélkül, egy steril környezetbe zárva – telefon, közösségi média, emberi kapcsolatok nélkül. Ebben a helyzetben ismerhetik meg igazán valódi önmagukat... Tavasszal visszatér a TotalCar is, amiben a jól ismert autós teszteken kívül egy zöld projektbe is belevág Bazsó Gábor és Winkler Róbert. Országos premierként pedig olyan sorozatok érkeznek, mint az Amerikai Horror Story kilencedik, a Marvel's Runaways harmadik és az Árnyvadászok: A végzet ereklyéi első két évada.

A hősök otthona kampány folytatásaként számos közönségkedvenc amerikai sikerszéria lesz látható az AXN-en. Jön a Gyilkos elmék befejező évada, de a Carter, A kijelölt túlélő, a SWAT – Különleges egység, a SEAL Team, Az újonc, a New Amsterdam, Az igazság terhe, az NCIS: Los Angeles, az NCIS: New Orleans, a MacGyver és az Elfeledve is vadonatúj évadokkal várja a nézőket.

Az SPT fiatalos, csajos csatornája, a Sony Max az Amerikai mesterszakács és az Amerikai mesterszakács junior részeivel készül, de érkezik a Jóapátok és a Rólunk szól legújabb évada is, valamint elindul a Nagy Ő az édenben és a Kacat-dizájnerek.

A Sony Movie Channel olyan akciófilmek érkeznek tavasszal, mint Pókember-sorozat, a Superman visszatér vagy a Tökéletes bűnözők. A borzongást az Az, az Annabelle 1. és 2. része és a Végső-állomás sorozat, míg a könnyedebb szórakozást a Terhes társaság, a Másnaposok, a Szellemirtók és a Szex és New York filmek garantálják. A sci-fik természetfeletti világába a Szárnyas fejvadász 2049, a Gravitáció és az Érkezés kalauzolja el a nézőket.