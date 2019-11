D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában egy új magyar filmben játszott szerepe kapcsán mesélte el a színésznő, hogy tíz–tizenegy éves gyerekként az egyik edzője nem megfelelő módon nyúlt hozzá.

Fotó: WMNmagazin/YouTube

Schell Judit kétszer lepte meg DTK-t az utazás során. Először akkor, amikor elmesélte, milyen viszony fűzte annak idején gimnáziumi és későbbi főiskolai osztálytársához, Hajdu Steve-hez. Másodszor pedig akkor, Szép csendben című film kapcsán – amelyben Judit is játszik – elmondta, hogy gyerekkorában neki is volt hasonló története. A filmben egy zenetanár és tizennégy éves tanítványa között merül föl zaklató viszony. Judit tíz–tizenegy éves volt, amikor az edzője nem megfelelő módon nyúlt hozzá.

„Amikor én gyerekkoromban kerültem ilyen helyzetbe - nem annyira komolyan, mint a filmben, akkor anyám nekem hitt. Nekem egy edzésen az edző kezdett el úgy mutogatni mozdulatokat, ami már intimebb volt annál, mint amire szükség volt. Elkezdett feszíteni, zavarni a dolog, és elmondtam otthon anyámnak. Hál' istennek, ő nekem hitt. Pedig még eljött az edző a lakásunkra is, hogy én olyan tehetség vagyok, hogy vissza kellene mennem... Borzalmas volt, ott rettegtem egy sarokban, hogy erre anyám hogy fog reagálni" – mesélte az Elviszlek magammal kamerái előtt.

Judit a téma kapcsán azt is elmondta, hogy szülőként pontosan tudja, a gyereket soha nem lehet felelőssé tenni a zaklatásért, vagy azért, ha egy kapcsolat mélyebbé válik, mint amit az adott viszonyrendszer megengedne. A felelősség mindig a felnőtté. Judit mindhárom gyerekével megbeszélte, hogy ha hasonló történik velük, merjenek szólni. Neki is és akár annak a felnőttnek is, aki szerintük nem megfelelően közeledik hozzájuk.