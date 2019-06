Sikeres fiatalok népszerűsítik a környezeti és társadalmi felelősségvállalást

Inspirációként nyolc magyar innovatív és hatással bíró negyven alatti fiatal történetét mutatják be, akik maguk is tesznek a társadalmi és környezeti problémák megoldásáért. Pap, divattervező, színész és környezetvédelmi aktivista is van közöttük, az üzenetet pedig olyan népszerű influencerek erősítik, mint Szirmai Gergely, Farkas Franciska vagy Vecsei H. Miklós.

1. A fiatal kutató tehetség

"Mikor hallottam egy előadást az infektológiáról, az olyan érzés volt, mikor az ember beleszeret egy ruhába, vagy egy jó filmbe. Mindent megtettem, hogy ezzel foglalkozhassak."

Bényei Éva Bernadettet páran már Debrecen első jövőbeli Nobel-díjasaként emlegetik, számos tudományos versenyen ért el kiváló helyezést, világító baktériumokkal kísérletezett, most pedig az utazással összefüggő trópusi betegségek megjelenését vizsgálja Magyarországon - és még csak 25 éves.

2. Atya motoron

Hodász András atya, a Szent Mihály plébánia kormányzója és a közösségi média aktív használója, mémeket és Youtube contentet gyárt. "Szeretem a humort, a fricskát, a társadalomkritikát, és picit benne vagyok az egyházritikában is: jó, ha tudunk nevetni magunkon." A szabadidejében sokat motorozó atya gyakran nyilvánul meg társadalmi kérdésekben és úgy hiszi, munkája során nem elég a prédikáció, tenni is kell a problémák ellen.

3. Divattal a gyűlölet ellen

Vetlényi Alma fiatal kora ellenére már nemzetközileg elismert divattervező, munkáját pedig leginkább világlátása teszi különlegessé. A környezettudatosság nevében a fenntartható divat szellemében alkot és ruháin keresztül hívja fel a figyelmet a társadalom legfontosabb problémáira - 2019-es tavaszi-nyári kollekciójával például a rasszizmusra. "Én a ruháimmal, a ruháim színvilágával tüntetek a rasszizmus ellen. Számomra mindegyik szín egyformán értékes és fontos, miként az emberek között sem tehetünk különbséget a bőrszínük alapján."

4. A fenntarthatóság menő

A környezettudatos szemlélet előnyeiről beszél Kebiche Nabila is, aki először szórólaposztóként kezdett egy nagy nemzetközi környezetvédő szervezetnél: "Győzzél meg két perc alatt villamosra rohanó, ideges embereket arról, hogy a Föld védelménél nincsen fontosabb. Utcai toborzóként először ez volt a feladatom. Nem mondanám, hogy egyszerű volt." Az évek során azonban a szervezet egyik vezetőjévé vált és habár saját elmondása szerint munkája kicsit sem lett könnyebb, lelkesedése azóta is töretlen.

5. Egyetemisták a beteg gyerekekért

Fábián Sára, az Amigos a Gyerekekért alapítójaként csaknem 130 egyetemistatársával együtt rendszeresen látogat kórházakat, hogy a bent fekvő beteg gyerekeknek segítsen a tanulásban és a nehéz időszak kellemesebbé tételében. Kezdetben még csak a budapesti Tűzoltó utcai klinikára jártak, de mára 130 önkéntessel, 4 város 9 kórházában tanítanak idegen nyelveket gyerekeknek.

6. Az oktatás megújítása

Benkő Fruzsina szakmájának régóta elismert szereplője és az Indahouse elindítója. Hátrányos helyzetű gyerekeknek segítenek a tanulásban való felzárkózásban az észak-magyarországi Hernádszentandráson. Számára a végső lökést egy kutatás jelentette: "Az egyetem alatt találtam egy kutatást, ami arról szólt, hogy a roma gyerekeknek az általános iskola végére elvesznek az álmaik és magukat már csak fizikai szolgáltató szektorban képzelik el. Ez a fővároson kívüli, szegénységben élő roma gyerekeknek a 70%-ára igaz volt 2008-ban."

7. Sikeres színész a gyerekotthonban

Csányi Dávid több hazai és nemzetközi filmből és színházi darabból lehet ismerős, de azt már talán kevesebben tudják, hogy a színészet mellett a Roma Mentor Projekt egyik prominens tagja volt, mely hátrányos helyzetű roma gyerekek tehetséggondozását segítette. A társadalmi felelősségvállalás azóta is Csányi életének fontos része, jelenleg tehetséggondozó és asszisztens egy gyerekotthonban. A részben az ő ötlete alapján forgatott Gettó Balboa című dokumentumfilm már díjnyertes és jelenleg is sikeresen járja a legnevesebb filmfesztiválokat.

8. A fogyatékkal élő is teljes ember

Mészáros Gabriella egy ritka betegség miatt veszítette el járóképességét és idővel látását is, ennek ellenére páratlanul aktív életet él. Ő az idei Jó ember-díj kitüntetettje, aki sérült embereknek nyújt lelki segítséget tragédiájuk feldolgozásában, és érzékenyítő előadásokat tart a fiatalok szemléletmódjának alakításáért. Imád táncolni, a többszörös díjnyertes ParaDance Company kerekesszékes tánccsoport alelnöke. Segítőkutyája, Zéti mindenhova elkíséri, akit a NEO Magyar Segítőkutya Egyesülethez fűződő szoros barátságának köszönhet - ahol egyébként a tánc, a munkája és a főiskola mellett önkénteskedik is.