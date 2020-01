Sikerfilmekkel és exkluzív tartalmakkal nyitja az HBO a februárt

Az HBO és a több mint 7000 órányi tartalmat kínáló HBO GO számtalan újdonsággal készül a februárra.

Többek között olyan sikerfilmek is szerepelni fognak a csatorna műsorán februásban, mint amilyen a Men in Black és a Hotel Mumbai. Mellette pedig exkluzív tartalmakat is kínálnak: február 13-tól elérhető például a Rómeó és Júlia legújabb balett-feldolgozása; a Reisz Gábor rendezte, magyar romantikus film, a Rossz versek pedig február 16-án debütál.