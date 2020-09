Ahogy az idei nyár, úgy a Duna Televízió nyári magazinműsora, a Balatoni Nyár is a végéhez ért. A forgatásoknak ez évben is a Balaton adta a hátteret, a korábbi hagyományokhoz híven a révfülöpi partról várta a nézőket két műsorvezető-páros heti váltásban. Az ígéretekhez híven a műsor egyszerre volt aktuális, szórakoztató, praktikus és kreatív. Somossy Barbarát kérdeztük élményeiről, aki idén először vezette a műsort.

Hogy érezted magad?

Nagyon jól éreztem magam, életem egyik legnagyobb élménye és egyben kalandja volt. Azt gondolom, ez eddig a legmeghatározóbb televíziós munkám. Minden álmomat felülmúlta. A Balatoni Nyár stábja révén egy új család részévé válhattam a nyár során. Nagyon szerettem ezt a fajta csapatmunkát, a nyár végére már félszavakból is értettem, hogy ki mire gondol. Amikor kikacsintasz a kameramannak, megöleled a stúdióasszisztenst… Nagyon jó hangulat alakult ki. Nagyon jó kis közösség kovácsolódott össze.

Hat hét alatt számtalan vendég megfordult a műsorban. Kik voltak a legkedvesebb interjúalanyaid?

Imádtuk, amikor az Animal Cannibals énekesei, Qka MC és Ricsipí bejöttek hozzánk zenélni és őrültködni. Fantasztikus hangulat volt, rengeteget nevettünk. Nagyon szerettem a Zsédával való beszélgetést is, ő ízig-vérig tündéri nő.

Naponta kétórányi élő adást láthattak a nézők, a rengeteg téma és a felkészülés nagyon sok időt igényel. Hogy telt egy napod a műsor alatt? Milyen volt az időbeosztásod?

Mindig terveztem, hogy a műsor előtt, hajnalban elmegyek futni, de sajnos nem jött össze. Minden reggel vágytam még egy szabad öt percre. Szerencsére nem kellett annyira korán kelni; nyolc órára mentünk a forgatási helyszínre. Nagyon vicces volt, ahogy megérkeztem, mert majdnem minden reggel hajat mostam, és turbánnal a fejemen mentem végig a Balaton-parton, az emberek pedig nagyon mosolyogtak rám. Nagyon jó volt, hogy egy révfülöpi kis erdőben lévő kempingben volt kialakítva a tábor a stáb összes tagjának, így gyakorlatilag öt percre voltunk a stúdió helyszíntől.

Általában hatkor keltem, nyolctól megcsinálták a hajam, a sminkem, majd volt egy kis időnk Bencével (Forró Bence műsorvezetőtárs – a szerk.). Szerettünk elvonulni egy kávézóba a mólón, és ott a sarokban átnéztük, átbeszéltük az adásmenetet, beleírtunk egy-két dolgot. Tíz órakor indult az élő adás, mely délig tartott. Ahogy véget ért, egy kis ebédszünet következett, délutánonként pedig általában forgatások zajlottak: a stábautóval jöttünk-mentünk.

Somossy Barbara és Forró Bence

Voltak saját rovataink is. Például az Adrenalin rovat. Bugacról jöttek a kaszkadőr barátaim, hoztak filmes lovakat, amelyek nagyjátékfilmekben és sorozatokban szerepelnek. Világszerte ismert színészek szoktak ülni rajtuk. Juhász László kaszkadőr barátom megtanított egy-két trükköt, még ágaskodtam is lóval. A másik kedvencem a Szeretett Balaton rovat volt, amelyben itt élő vagy nyaraló kisgyerekek mutatták meg kedvenc helyeiket adott esetben. Nagyon szeretem a gyerekeket, élmény volt velük forgatni.

Este sokszor volt közös bográcsozás, sütögetés, grillezés, és közben jókat beszélgettünk. Számomra az összes stábtag nagyon fontos volt Jutkától, a büféstől az operatőrön át a hangmérnökig. Szerintem azért is működött flottul a műsorfolyam, mert mindenki minőségi munkát végzett. Beletettünk anyait-apait, és egy szuper produkció tudott így megszületni. Úgy gondolom, mindenkinek nagyon fontos a szerepe, bármilyen munkakörben is dolgozik. Olyan sok élmény ért, hogy nem tudok kiemelni egyet közülük. Nagy kaland volt.

Kíváncsi lennék, Béni, a kis társad a forgatások alatt hol volt?

A forgatási hetek végén a szüleimhez mentem, ők Dörgicsén élnek. Nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert mindössze nyolc percre voltak, oda vezetett az utam, ha tehettem. Béni, a kutyusom is szerencsés helyzetben volt, gyakorlatilag ő is nyaralt. A szüleimmel volt, akik vigyáztak rá, a másik kutyánkkal, Artúrral is nagyon jól összebarátkozott. Nagyon jó dolga volt a hatalmas kertben, anyukám főzött neki, és egész napos figyelemben volt része. Bencének és Imrének (Fodor Imre, a Balatoni Nyár egyik műsorvezetője – a szerk.) is van kutyája. Bencével egy-két alkalommal hoztuk el a kutyáinkat a forgatásokra. Fél szemmel állandóan figyelnem kellett Bénire, amikor pedig nem volt velem, mindig nyugodt voltam, mert tudtam, hogy a szüleimnél a legjobb helyen van.

Somossy Barbara és Forró Bence (Fotó: MTVA/Kaszner Nikolett)

Forró Bence műsorvezetőtársadnak ez volt a harmadik Balatoni Nyara. Ismertétek egymást előtte? Milyen volt a közös munka?

Érdekesség, hogy egy gimnáziumba és egyetemen is egy szakra jártam Bencével. A televízióban más csatornánál dolgoztunk korábban. Ismertük egymást, de soha nem dolgoztunk még együtt, nem vezettünk közösen műsort. Úgy érzem, jól kijöttünk egymással, nekem olyan, mintha a bátyám lenne. Testvéri viszony alakult ki közöttünk. Sokak szerint még hasonlítunk is egymásra.

Bencével volt egy kihívásunk a nyáron. Csipkelődtünk rendesen! Versenyeztünk egymás ellen különböző sportokban, hogy kiderüljön, ki az ügyesebb. A teniszezésen kívül tollasoztunk, quadoztunk, sőt még fröccsversenyre is sor került: ki kellett találni a bor és a víz arányát az italokban. Nem volt egyszerű feladat egy olyan pincészetben, ahol kiváló fröccsöket csinálnak. Humorral mindenen átlendültünk.

Rátonyi Krisztina és Fodor Imre volt a másik műsorvezető-páros. Tudtál velük is találkozni?

Sajnos ritkán találkoztunk a másik műsorvezető-párossal, mert váltottuk egymást. Mint a stafétabotot, úgy adtuk át egymásnak a mikrofonokat. Közös programokra nem nyílt lehetőség, mivel elég feszített volt a tempó. Sok forgatás, sok munka volt, ami persze édes teher. Imádtam, számomra ez igazi álommunka volt. Az utolsó adás is nagyon jó hangulatban telt, hiszen mind a négyen benne voltunk.

Forró Bence, Somossy Barbara, Rátonyi Krisztina és Fodor Imre (Fotó: MTVA/Kaszner Nikolett)

Előfordultak váratlan fordulatok, amikre nem számítottatok, amik az adás közben értek benneteket?

Nekem elég váratlan volt, hogy mielőtt elindult a műsor, kiment a bokám. Két hete pedig futás közben elestem a betonon, és szétzúztam magam. Az arcomat kivéve gyakorlatilag mindenhonnan lejött a bőröm. Bence nevetett is rajtam, hogy mindig összetörve érkezem az adásokba. Az utolsó hetemen szinte fekete térdkaláccsal vezettem a műsort a véraláfutás miatt.

A sérüléseim mellett a másik számomra nem várt fordulat a nevetőgörcs volt. Az élő adás varázsa, hogy meg kell oldani rögtön a helyzetet. Előfordult, hogy annyira nevettünk Bencével, hogy nem tudtam megszólalni. Szeretem a spontán dolgokat, amiket az adott helyzetben kell megoldani. Számomra azonban az volt a legváratlanabb, hogy részese lehettem ennek az egész nagy kalandnak, nem is számítottam rá.

Mi volt a legnagyobb nehézség számodra?

Ez új terep volt számomra abból a szempontból, hogy korábban egy félórás esti élő magazint vezettem, bár csináltam már egy négyórás élő műsort is a debreceni virágkarneválról. A Balatoni Nyár intenzív nekünk: egész nyáron, két és fél hónapon keresztül mindennap két órán át kell élőben műsort vezetnünk. Oda kell figyelni, összeszedettnek kell lenni mentálisan, ami nagy felkészültséget követel.

Végigdolgoztad az egész nyarat. Mik a terveid, mikor fogsz pihenni? Számodra most fog kezdődni az igazi vakáció?

Ahogy hallottam, most ősztől szigorítások lesznek. Mindenképpen szeretnék magamnak lopni hosszú hétvégéket. Nyaralni nem lesz idő, mert indulnak szeptembertől a munkák. Nekem ez a műsor egyébként felért egy nyaralással! Hétvégente fogok azért pihenni. Nagyon szeretem Magyarországot, a vidéket, sok csodás hely van. Biztosan el fogok menni Bugacra a barátaimhoz, és szeretnék a Balaton-felvidéken megnézni egy-két olyan helyet, amellyel foglalkoztunk az adásban, kedvet kaptam hozzájuk. Ezeket mindenképpen szeretném felfedezni. Annyi hely van Magyarországon, hogy szerintem egy élet sem elég ahhoz, hogy minden csodát megismerjünk.

Nagy álom lenne Lisszabonba is visszajutni. Tavaly volt szerencsém pár napot ott tölteni. Idén viszont ez annak a függvényében sikerülhet, hogy a járványhelyzet hogyan alakul.

A forgatásokat befolyásolta a koronavírus-járvány? Minden lehetséges intézkedést betartottatok? Biztonságban érezted magad?

Abszolút betartottunk minden egyes járványügyi előírást. A táborba nem jöhettek hozzátartozók, barátok, csak a stábtagok lehettek ott. Mindenkit ellenőriztek, hogy egészséges-e. Nagyon körültekintő volt mindenki. A forgatások alatt nem zárt stúdióban voltunk, a szociális távolságot megtartottuk a vendégekkel. Kézfertőtlenítő is rendelkezésre állt, teljes mértékben odafigyeltünk egymásra.

Furcsa téged hallgatni, hogy még most, a kemény munka végén is rengeteg energia árad belőled. Nem fáradtál el?

Engem feltöltött a műsor, az adások végén is mindig fel voltam pörögve. Utána nem nagyon tudtam pihenni, már a következő forgatáson jártak a gondolataim. Most, nyár végén az egyik szemem sír, hogy ennek vége van. Olyan volt, mint egy klassz kirándulás, ami után űr marad az emberben. Sajnos csomagolni kell, megyünk haza. Furcsa lesz, mert annyira pörgősek voltak a napok és az egész nyár. Nem fáradtam el, azt érzem, hogy egész nyáron töltődtem amellett, hogy sokat dolgoztam.