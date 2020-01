Steiner Kristóf online főzős műsora Londonba látogat, ahol a Greenwich Market egy szimpla standjánál készülnek a legújabb vegán fogások.

Új, négyrészes miniszériával jelentkezik Steiner Kristóf YouTube-os főzőműsora, a Kristóf’s Kitchen, melyben a vegán chef és párja, Nimrod Dagan együtt főznek Londonban, a Greenwich Marketen.

„19 éves korom óta imádom Londont, megszámlálhatatlanul sokszor utaztam ide, sőt egy szemeszteren át a Goldsmith egyetem hallgatója is voltam kreatív írás szakon. Lenyűgöz a sokfélesége, sokszínűsége, és inspirál emberileg, és a konyhában is, hogy ebben a kulturális és kulináris olvasztótégelyben mindennek és mindenkinek van helye” – avatott be Kristóf.

A Kristóf’s Kitchen in London epizódjaiban a vegán receptek mellett a kozmopolita nagyváros egy-egy izgalmas szegletét is megismerhetik a nézők.„Egy évtizeddel ezelőtt még kutatni kellett, hol ehetünk igazán jókat vegánként, ma már úton-útfélen, minden pubban, bárban és étteremben van vegán kínálat, a szupermarketek polcai pedig roskadoznak a "veganizált" alapanyagoktól, legyen szó joghurtról, sajtról vagy felvágottakról. Ám közel teljes értékű, őszinte és természetes alapanyagokkal növényi ételeket készíteni még mindig nem egyezik a vegán gyorskaja térhódításával. A legendás Greenwhich piacon rögzített örömfőzéseink főszereplői nem húspótlók és műtojások, hanem hüvelyesek, leveleszöldek, gyökérzöldségek, magvak és termések, amelyekért nem kell Londonig utazni.”

A Kristóf’s Kitchen in London első epizódja február 11-től érhető el a vegán YouTube-csatornán, a műsor gyártója továbbra is Brandwood Kft. A minisorozat bejelentésére a főzőműsor legutóbbi adásában került sor, melyben Kristóf az Egyesült Királyság budapesti nagykövetével, Iain Lindsay-vel főzött együtt.