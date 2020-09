Streamelés és észrevétlen tanulás

Ha a tablet és okostelefon használata során szeretnénk, ha a gyermek tudása is gyarapodna, akkor érdemes megismerkedni a Da Vinci Kids virtuális világával, melyet az aktuális trendeknek megfelelőn alakítottak ki az 6-12 évesek számára. Ez az a korosztály, amely már úgy nőtt fel, hogy magabiztosan kezeli, és élete részének tekinti a digitális eszközöket. Mivel ők a legfogékonyabbak, fontos, hogy az életkoruknak megfelelő, okosan összeválogatott, minőségi, mégis szórakoztató ismeretterjesztő tartalmakkal találkozzanak, és értelmes válaszokat kapjanak az őket foglalkoztató kérdésekre.

A korosztály médiahasználati szokásait tekintve a multimédiás és a személyre szabható alkalmazások térnyerése figyelhető meg. A gyerekek nem tesznek különbséget az egyes médiatípusok között, ezért az app kialakításakor fontos volt, hogy minden egy helyen legyen elérhető, és minden a láthatatlan tanulást szolgálja. Ezért a Da Vinci Kids appban a felhasználó észrevétlen juthat el egy tudományos műsortól egy stratégiai játékhoz, egy matek kvíztől egy természetfilmhez. Maga fedezheti fel a streamelhető tartalmakat, melyben nagy szerep jut a saját avatárjának, mellyel egyéni élményeket szerezhet a virtuális térben.

A másik fontos személyes jellemző az életkor-specifikusság. Nem általában a korosztálynak megfelelő, hanem a pontos életévnek releváns műsorokat és játékokat válogatnak a fejlesztők a gyerekek számára – mást kap egy 6 éves, mint egy 9 vagy 11 éves felhasználó!

Az app a szórakozáson kívül akár tananyagba integrálva is segíti a világ megismerését, és könnyen követhető kategóriákba rendezve segíti a megfelelő téma kiválasztását. Ezek a felnőtteknek is kiváló mankóként szolgálnak, főleg, ha tanulás kiegészítésre szeretnénk a videókat felhasználni. Hogyan működik a gravitáció? Mik azok a fraktálok? Hány km/h-val fut a leggyorsabb állat? A gyerekek nagy kérdéseire a Da Vinci Kids appban biztos megtaláljuk a választ, legyen szó matematikáról vagy történelemről, fizikáról vagy a képzőművészetről. Emellett kreatív játékok, puzzle, stratégiai, fejtörő, multiplayer játékok is elérhetők.

A gyerekeknek szóló alkalmazások közül a Da Vinci Kids azért egyedülálló, mert kizárólag edukációs jellegű multimédiás tartalmakat kínál, ezek segítségével pedig a gyerekek készségei is fejleszthetők, mint a problémamegoldás, kritikai érzék, kíváncsiság, kódolás, kreativitás vagy akár az érzelmi intelligencia.

Az app motorját házon belül fejlesztették, alapja a díjnyertes Azoomee app volt. A fejlesztés több hónapot vett igénybe, s a streameléstől kezdve a belépési mezőn keresztül a személyre szabott navigáció kialakításáig számos területet érintett.

„A gyerekeknek szóló digitális élmények tapasztalt megalkotói vagyunk, s tudjuk, hogyan lehet maximalizálni a szórakozást, miközben ugyanakkora hangsúlyt fektetünk a tanulás megszerettetésére és a gyerekek fejlesztésére” – mondja Estelle Lloyd, a Da Vinci - Azoomee elnöke. – „Olyan komplex, fejlesztő, mégis érdekes edukációs tartalmat hoztunk létre, mely kiváló tanítást segítő program a tanároknak, bárhol, bármikor elérhető játékos ismeretterjesztő tartalom a gyerekeknek, és nem utolsó sorban jó eszköz a szülők kezében a családi élménygyűjtésre. Alapvető azokban a családokban, ahol komolyan veszik a gyermek fejlesztését.” – teszi hozzá.

Az alkalmazást 7 napos próbaidőszakkal mindenki kipróbálhatja erről a linkről: https://davincikids.onelink.me/ZvWH/dd1f0c02