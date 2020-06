Sugarloaf az Akusztik színpadán

A Sugarloaf zenekarról a hangos pop-rockos hangzás jut eszünkbe, most azonban az A38 színpadán egy másik arcukat mutatják meg az M2 Petőfi TV nézőinek hétfőn este. Az elmúlt 25 év slágereit szedték egy csokorba, kiegészítve a legújabb, Sputnik című albumuk dalaival és kaptak a jól ismert számok egy új hangzást az Akusztik műsorában.

„ Örültünk, hogy ilyen hosszú idő után végre együtt zenélhettünk az Akusztikban. Jól eső zenei kihívásnak tartjuk, ha akusztikusan játszunk, mert a hangszerelés miatt más köntösbe bújnak a dalok – kezdte Muri Enikő, a zenekar énekese. – Hozzám az összes dal nagyon közel áll. A mostani akusztik verzióban a Hunny Bunny-t imádtam a leginkább. Az akusztikus hangszereléssel olyan volt, mintha egy új dalt énekeltem volna."

Az Akusztik színpadán vendégművészekkel, trombitával, szaxofonnal és vokalistákkal kiegészülve szólaltak meg a Sugarloaf dalok exkluzív bulit varázsolva az A38 Hajóra, ahol közönség nélkül csaptak a húrok közé: „Teljesen más volt közönség nélkül játszani, kicsit olyan volt, mint egy nagyon jól sikerült próba, ahová szépen felöltözött mindenki. Nagyon hiányzott a taps, az együtt éneklés, a visszajelzés" – tette hozzá Muri Enikő.

Néhány szám erejéig a yesyes zenekarból is ismert Szabó Ádám is csatlakozott hozzájuk.

„Régóta baráti kapcsolatban vagyunk, rendszeresen látogatjuk egymás koncertjeit is. A legújabb lemezünkön is van egy közös dal Ádámmal, így kézenfekvő volt, hogy a műsorban is vele kiegészülve adjuk ezt elő. Ádámot nagyon tehetséges zenésznek tartjuk, ezért is ragaszkodtunk hozzá, hogy ne csak a hangjával, hanem a hangszerével is hozzájáruljon a műsor sikeréhez – árulta el a Muri Enikő, aki azt is hozzátette, hogy Oláh Ibolya Baby című dalának feldolgozását is hallhatják majd a nézők tőlük.