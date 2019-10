„Tabukról tabuk nélkül” új évad

Pontosan két évvel ezelőtt mutatta be a Spektrum a „Tabukról tabuk nélkül” című saját gyártású sorozatát, és szinte már az utolsó jelenetek fogatásánál biztos volt, hogy a műsor előbb-utóbb folytatódni fog. Nemcsak a közönség, de a szakma elismerését is kivívta az alkotás, többek között elnyerte a Mexikói Nemzetközi Filmfesztivál Arany Pálma díját és a Jahorinai Dokumentumfilm Fesztivál Arany-Juhar díját, de shortlistre került a Cannes-i Content Innovation Awardson, sőt bekerült az Amazon Prime Videokínálatába is, így a Spektrum saját gyártású produkciója az első dokumentumfilm-sorozat, amely Észak-Amerikában is elindult.

Új tabutémák: a fogyatékosságtól az öngyilkosságon át a bűnösökig

Az első évad feldolgozta a halál, a gyász, a függőségek, a szexuális identitás és vágyak, az atipikus családok, az eltitkolt családi és múltbeli közösségi bűnök témáját. És ahogy a stáb egyre mélyebbre ásta magát a forgatás alatt, hamar kirajzolódott, hogy számtalan egyéb olyan téma létezik még a világon, amelyről borzasztó nehéz nyíltan és őszintén beszélni.

Ez indította útjára a sorozat második évadát, amely ezúttal a fogyatékosság, a mentális betegségek, az öngyilkosság, a zaklatás, a meddőség, valamint a bűnösök és vezeklők témakörét hozza közelebb a nézőkhöz. A sorozat készítői ezúttal is valódi sorsokat és embereket mutatnak be a közönségnek, akik őszintén beszélnek életük egy-egy olyan titkáról, amely több ezer embert érint minden országban, és minden korosztályban. A sorozat házigazdája most is napjaink egyik legnépszerűbb és legtöbbet foglalkoztatott színésze, Thuróczy Szabolcs. Amellett, hogy házigazda, a beszélgetések jelentős részét is ő készítette, ami talán a legnehezebb feladat. Úgy kellett beszélgetnie, hogy megnyíljanak előtte azok az emberek, akik a legféltettebb titkaikról, legbensőbb érzéseikről, eltemetett múltjukról eddig soha, senkinek nem beszéltek. Hiszen – ahogy Thuróczy fogalmaz – a „magyar társadalom sokszor hajlamos úgy kezelni bizonyos témákat, hogy amiről nem beszélünk, az nem is létezik.”

A hatrészes sorozat rendkívül különböző karaktereket, élményeket és érzéseket mutat be, így például a nézők megismerkedhetnek egy férfival, aki régen drogdílerként és verőemberként kereste a kenyerét, de mára felhagyott a bűnözéssel,és a fiatalok kedvenc bokszedzőjévé vált; egy börtönben ülő gyilkossal, akinek egy ismeretlen család levelei adnak nap mint nap reményt; vagy egy értelmi fogyatékos párral, akik gyermeket vállalhattak.

De bemutatkozik egy apa is, akit lánya molesztálásával vádolt meg felesége; egy kerekesszékes lány, aki megmutatja, hogy így is tud teljes életet élni, sőt ki nem hagyná kedvenc koncertjeit, és az is kiderül, hogy milyen annak a szakembernek az élete, aki telefonon próbálja meg lebeszélni az öngyilkosságról a segítséget kérőket.

A „Tabukról tabuk nélkül” második évada, bár rendkívül komoly és érzékeny témákat dolgoz fel, nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy az egyes szereplőknek hogyan sikerült megbirkóznia a problémákkal, hogyan találtak kapaszkodót és kiutat a legnehezebb időszakokból.

Ismét lesz háttérműsor: „Tabukról tabuk nélkül”- Beszéljük meg!

Az egyes epizódok után sem hagyja magára a nézőket a Spektrum, egy-egy téma után ugyanis azonnal adásba kerül a „Tabukról tabuk nélkül”- Beszéljük meg! című félórás beszélgetős műsor, ahol Radnai Péter szakértő vendégekkel és érintettekkel járja körbe a legfontosabb kérdéseket.

A Spektrum megrendelésére a „Tabukról tabuk nélkül” új évadát is az ACG Reklámügynökség készítette, akik ugyanolyan komoly csapattal indultak neki a munkának, mint két évvel ezelőtt. Mentes Endre producerrel és Pálinkás Norbert rendezővel együtt egy közel 20 fős stáb egyévnyi munkáját láthatják a nézők a csatornán. Az előkészületeket és a szereplők kiválasztását többek között gyakorlott researcherek végezték, akiknek nagy előnyt jelentett a sorozat első évada alatt szerzett tapasztalat. A stáb végül összesen 46 napot forgatott, ami megegyezik egy komolyabb játékfilm felvételével. Ez alatt az idő alatt szinte bejárták az országot, hiszen készültek felvételek Nyíregyházán, Miskolcon, Kaposváron, Nagykanizsán és természetesen Budapesten is, így a nézők számára a legkülönfélébb helyeken bontakoznak ki a történetek: börtönökben, egy panelház konyhájában, piacon, edzőteremben, táncteremben, temetőkben és templomokban.

A hatalmas volumenű, 3 terabájtnyi alapanyagból hat darab egyórás epizódot láthatnak végül a nézők október 25-étől minden pénteken este 10 órától.

Különleges nyitány: „2 év múlva”, október 18-án

A hat vadonatúj részen túl az idei évad egy kis meglepetést is tartogat, a sorozat készítői ugyanis időt és energiát nem kímélve mentek utána az első évad 6 kiválasztott szereplőjének, akik egy összefoglaló epizódban mesélik el, hogy mi minden változott az életükben a forgatás óta,az elmúlt 2 évben. Izgalmakban itt sem lesz hiány, kiderül, hogy mi történt a swingerpárral, Botonddal és Vandával, és új fejleményekről számol be a fiatal meleg pár is, akiknek minden vágya egy örökbefogadott gyermek volt. A visszaemlékező epizód október 18-án este 10 órakor látható a Spektrumon.

Premierek:

„Tabukról tabuk nélkül –Két évvel később” – október 18. 22:00, Spektrum

„Tabukról tabuk nélkül 2”, október 25. 22:00, Spektrum

További részek: minden pénteken

„Tabukról tabuk nélkül – Beszéljük meg!”, október 25. 22:55, Spektrum

További részek: minden pénteken

Tabukról Tabuk nélkül, 2. évad:

1. epizód - Bűnösök és vezeklők (premier: október 25. 22:00)

2. epizód – Fogyatékosság (premier: november 1. 22:00)

3. epizód - mentális betegségek (premier: november 8. 22:00)

4. epizód – Meddőség (premier: november 15. 22:00)

5. epizód – Zaklatás (premier: november 22. 22:00)

6. epizód – Öngyilkosság (premier: november 29. 22:00)