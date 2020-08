Tankcsapda feldolgozás a HolyChicks-től az M2 Petőfi TV-n

Augusztus 24-én a HolyChicks lép az Akusztik színpadára. A 2015-ben alakult pop-rock zenekar az elmúlt öt év alatt egy kislemezt, több mint 5 videoklipet, és egy nagylemezt is megjelentetett, sőt A Dal 2020-ban is feltűntek Pillangóhatás című számukkal. Hétfőn este egy teljes egészében unplugged koncerttel készülnek az M2 Petőfi Tv nézőinek, amely során egy dalra a Cloud9+-os Szivák Zsolt is csatlakozik hozzájuk.

„Régóta szerettünk volna az Akusztikban játszani, nagyon örülünk, hogy ez most megvalósult. A felvétel izgalmas és örömteli érzés volt, egyrészt nagyon vártuk már, hogy játszhassunk, másrészt nagyon jó volt a fantasztikus vendégzenészeinkkel együtt készülni” – kezdték a lányok, akik kifejezetten szeretik az akusztikus hangzást, ugyanis nagyon izgalmasnak találják új hangzásvilággal megszólaltani a dalaikat. – „A műsor összeállítása során volt határozott elképzelésünk arról, hogy melyik dalban legyen cselló, zongora (hamond), ezeket vettük előre. Lényegében az egész nagylemezünket (Ez már az) és a legújabb dalunkat (Ne felejtsd) is sikerült teljes egészében új köntösben előadni.”

A saját dalok mellett az Akusztik hagyományához hűen egy feldolgozás dallal is készülnek a lányok a rajongóknak, méghozzá egy igazi magyar rockdalt adnak elő:

„A Tankcsapda Fiúk ölébe a lányok című dala volt a feldolgozásunk, ami kihívás volt és egyben óriási buli eljátszani, főleg akusztikusan, mivel mindannyian rajongók vagyunk” – árulták el a HolyChicks tagjai.