A magát függetlennek mondó CBS csatorna talán nem is olyan független, mint állítja magáról.

Az Egyesült Államok egyik legismertebb tévéműsorának, a 60 Minutesnek adott interjút Donald Trump, azonban a beszélgetés félbeszakadt, mert az elnök kifogásolta a riporter felkészületlenségét és támadó kérdéseit. A csatorna szerint ugyanakkor munkatársaik nem hibáztak - hívta fel a figyelmet az esetre az Origo cikke, amely szerint az interjúkészítők célja Donald Trump lejáratása volt.

A szakértők szerint e célt nem sikerült elérni, sőt az elnök még új szavazókat is szerezhetett a műsornak köszönhetően - írja a hírportál, hozzátéve: a Newsmax értékelése szerint jó lépés volt, hogy az elnök közzétette a vágatlan interjút.

Nem is függetlenek

A CBS amerikai tévécsatorna mindig is baloldali volt - hiába állítják, hogy a 60 Minutes című műsoruk független -, mindezt tények sora bizonyítja - mutat rá az Origo beszámolója, példaként hozva, hogy a 2008-as elnökválasztás során a csatorna dolgozói egymillió dollárt gyűjtöttek a demokrata jelöltnek, míg a republikánusnak csupán 140 ezer dollárt adtak.

A cikk megemlít egy 2014-ben készült Pew Research-felmérést is, amelyből az derült ki, hogy

Az írás azt is felrója a tévéadónak, hogy már 1964-ben is per indult ellene politikai elfogultsága miatt: akkor Jimmy Utt republikánus szenátor azt sérelmezte, hogy Roger Mudd újságíró valóságos kihallgatást csinált a televíziós interjújukból.

Bár a CBS szerint a 60 MINUTES-ban a demokrata politikusoknak és jelölteknek is kemény kérdéseket tesznek fel, ez nem igazán felel meg a valóságnak - figyelmeztet az Origo cikke, amely szerint Barack Obama a bengázi nagykövetséget ért 2012. szeptember 11-i terrortámadás kapcsán adott interjút a 60 Minutesnek, amelyből a csatorna bizonyítottan kihagyott rendkívül fontos részleteket annak érdekében, hogy a demokrata elnök pozitív fénybe kerüljön a választások előtt.

Joe Bidennel is keménykedtek volna?

A most készült interjú kapcsán az Origo ismerteti, hogy Lesley Stahl újságíró már az interjú elején igyekezett kiforgatni Donald Trump korábbi nyilatkozatait: például számon kérte rajta tréfásnak szánt megjegyzését, amellyel a kertvárosi női szavazókat szólította meg: "kedveljék" őt. Az elnök megjegyzését a liberális média - köztük például a New York Times - az idézetet kontextusából kiragadva jelentette meg címlapjain.

Az interjú ebben a szellemben folytatódott, mígnem az elnök úgy döntött, hogy leállítja a felvételt - írja a cikk, rámutatva, hogy

A Newsmax TV egyik műsorában több szakértő is igazat adott Donald Trumpnak azért, mert leállította az interjút, és nem hagyta, hogy politikai cirkuszt csináljanak a szerepléséből - teszi hozzá az Origo cikke.

Donald Trump Twitter-oldalán a teljes vágatlan adást is elérhetővé tette követői számára. A Newsmax TV szakértői e döntését is dicsérték, hiszen ezzel lehetőséget biztosított a szavazók számára, hogy megtekinthessék a teljes anyagot.

Borítóképünk részlet a fenti videóból