Több szolgáltatónál is kódalatlanul elérhetővé válnak a FilmBox csatornái

Számos korábban nem vetített film is debütál.

A UPC Direct-nél október 22-től november 2-ig tart a nyílt időszak, míg a Vidanet, a Tarr Kft. és a PR-Telecom előfizetői október 23-tól november 1-ig élvezhetik korlátlanul a FilmBox csatornák tartalmait.

Kódolatlan időszakkal kedveskedik a filmek szerelmeseinek az SPI International. A FilmBox csatornák forgalmazója több kábelszolgáltatóval is megegyezett a nyílt időszakról, így a szélesebb programkínálat számos háztartást érint. A UPC Direct-nél október 22-től november 2-ig, míg a Vidanet, a Tarr Kft. és a PR-Telecom esetében október 23-tól november 1-ig válnak hozzáférhetővé a FilmBox prémium tartalmai. A kódolatlan időszak alatt az említett szolgáltatók a kínálatukban szereplő összes FilmBox csatornát megnyitják, így többek között a nemrég megújult FilmBox Stars és a hollywoodi sikerfilmekben bővelkedő FilmBox Premium is korlátlanul elérhetővé válik a nézők számára.

Az őszi hónapokban a FilmBox Premium műsorán számos korábban nem vetített film debütál, amelyek közül több is képernyőre kerül a kódolatlan időszak alatt. A Majdnem barátok, a Gyémánthajsza, a Bel Canto és A Nagy Dobás című filmeken kívül látható lesz továbbá több népszerű sorozat (Patrick Melrose, Callboys, A küldetés) és a már nézői szavazatok alapján is vetített Álommeló című film is.