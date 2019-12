Tovább mélyül a UPC Direct és az RTL Magyarország együttműködése

Megállapodást kötött a UPC Direct szolgáltatója, az M7 Group, valamint az RTL Magyarország, melynek értelmében a műholdas szolgáltató folytatja az RTL csatornák terjesztését. Így az RTL Klub mellett marad az RTL elérhető teljes portfóliója (Cool, RTL Gold, RTLII, Film+, Sorozat+, RTL+ és Muzsika TV) is a csatorna kínálatban.

Az egyezség szerint a felek a jövőben szélesítik is az együttműködést, hamarosan a Film+ HD és az RTLII HD is megjelenik a kínálatban.

Ezen kívül a UPC Direct előfizetők számára is elérhetővé válik 2020 első felétől az RTL prémium streaming szolgáltatása, az RTL Most+. Az együttműködés ezen részéről és annak technikai megvalósításáról hamarosan további részletek is kiderülnek. A UPC Direct Now, valamint az HBO GO és a Film Box Live után az RTL Most+ lesz a szolgáltató negyedik streaming szolgáltatása. Az RTL Most+-on prémium tartalmak is megtalálhatóak: film- és sorozat premierek, melyek már a hagyományos televíziós bemutatást megelőzően láthatóvá válnak - írják.