Traveling rovatot indított a Startlap

A Startlap Utazás szerkesztőinek célja, hogy az olvasók úgy érezzék, mintha egy helybéli kalauzolná őket végig és adna hasznos tanácsokat az adott desztináció legjobb helyein. A szerzők csak olyan helyekről írnak úti kalauzt, ahol valóban jártak is, vagy olyan embereket kérdeznek meg, akiknek személyes élményük van az adott úti célról. A vendégszerzők között szerepel többek között Steiner Kristóf, az eddig 124 országot bejáró Travellina, vagy éppen Hortobágyi Rántott Vombat.

„A célunk az, hogy az olvasók olyan tippeket is kapjanak, amelyek túlmutatnak a hagyományos útleírásokon; a „mainstream” desztinációk mellett különleges utazási lehetőségekről is tájékozódhatnak az utazni vágyók. Exkluzív beszámolókkal is készülünk a világ legkülönlegesebb helyeiről, de olyan hasznos, praktikus tanácsokkal, ötletekkel is ellátjuk az utazókat, amelyek elengedhetetlenek számukra” – nyilatkozta a Startlap Utazás indulásáról Kánya Andrea, a rovat tartalmi felelőse.