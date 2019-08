Tudatos lapszámmal jelentkezik a JOY

„Te mennyire élsz tudatos életet? Ez a kérdés – szerencsére – egyre többször merül fel, és egyre inkább státusszimbólum erre megfelelő választ adni. Úgy gondolom, hogy mindenkit beemelhetünk az #ökoharcos-ok nemes táborába, aki legalább már egy kis lépést tett afelé, hogy fenntarthatóbb életet éljen. Újrahasznosított, vegán, zero waste, cruelty free... Ha most szeptemberi, tudatos lapszámunkat, Eke Angélával a címlapon a kezedben tartod, már az is egy kis lépés, mert többet szeretnél tudni a felsorolt fogalmakról… A JOY csapatával büszkék vagyunk arra, hogy a már rég dédelgetett álmunk ezzel a lapszámmal megvalósult… Az egész magazint átjárhatja a tudatosság: 50%-ban újrahasznosított papíron olvasható cikkeink mindegyikében fenntartható, újrahasznosított, cruelty free márkákat, termékeket ajánlunk, fontos témákat veszünk górcső alá, mint a klímaszorongás vagy a hazai szaporítóhelyzet, és olyan példaértékű hazai és külföldi hírességeket, tervezőket, alkotókat mutatunk be, akik életvitelükkel, termékeikkel, projektjeikkel tesznek azért, hogy állat- és környezetbarát világban élhessünk….” – köszönti olvasóit szeptemberi lapszámban, a Joy crossplatform főszerkesztője, Alberti Petra.

Mint írják, a márka mindig is fontosnak tartotta, hogy elérését és véleményvezér hangját jó ügyek támogatására használja, és egyúttal érzékenyítse és edukálja olvasóközönségét, hogy ők is figyeljenek a környezetükre, a rászorulókra, a bolygó jövőjére.

„A JOY kiadójaként büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon kizárólag a Marquard Media nevezheti magát Fur Free vállalatnak, és a magyar médiacégek közül elsőként csatlakoztunk a „Fur Free” vállalatok világszerte növekvő táborához. Ezen szellemiség jegyében sem divat-összeállításainkban, sem hirdetési felületeinken nem szerepeltetünk állati szőrből készült ruhadarabokat, táskákat és kiegészítőket. A Marquard Media vallja, hogy az üzleti működés és a felelős vállalati magatartás elválaszthatatlan egymástól. Tudatában vagyunk annak, hogy az általunk létrehozott értéken keresztül komoly hatással vagyunk a társadalom életére, és tisztában vagyunk vele, hogy emiatt kiemelt szerepünk van a fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási alapelvek terjesztésében. Ez a tevékenység most már áthatja a mindennapijainkat, termékeink és munkavállalóink jövőképét, ahogy ezt a különleges lapszámot is. De cégcsoport szinten is hasonló elveket vallunk és hisszük, hogy az vállalati felelősségvállaláson túl mindannyian, egyéni szinten is felelősek vagyunk a jövőnkért. Ezt az igazi személyes elhivatottságunkat szerettük volna kifejezni, amikor a CSR-t Marquard Media Cares programra neveztük át” – nyilatkozta Óhidi Zsuzsanna, a Marquard Media ügyvezető igazgatója.