Tudomány VS Influencer

Az elmúlt hónapok új dimenzióba helyezték az előadások, rendezvények fogalmát. A MEMO Science&Innovation és a Szertár feltette a kérdést, mit csináljon egy vállalkozás az „új világban", ha eddig élő tudományos showkra rendezkedett be, és mit csináljon egy tudományokra specializálódott youtuber, aki nem tud kimozdulni a lakásából.

A válasz akár elcsépelt is lehetne: az on-line világban kell kezdeniük magukkal valamit. De mi van, azzal, aki nem akar tucat terméket alkotni? E gondolat jegyében született meg a „Ha jobban belegondolsz", a MEMO Science&Innovation és a Szertár közös online tudományos kvíz sorozata. A MEMO részről, a fiatal kutató, Czikkely Márton és a Szertár részéről a tudományos youtuber, Zsiros László Róbert teszi próbára tudását.

A két fiatal a karantén ideje alatt szívügyükhöz, a tudománykommunikációhoz nyúlt és egy olyan szórakoztató, de informáló péntek esti online kvíz műsort hozott létre, ahol a cél a különböző tudományos, de mégis hétköznapi témák néha vicces, néha nagyon is szakmai, de az átlag nézőnek is érthető nyelven való elmagyarázása. A kérdezők felkért szakemberek, influencerek, vagy épp tudósok, akik nemcsak őket, hanem a nézőközönséget is próbára teszik.

Az előző adások során a kérdéseket feltette már a Zállatorvos, a Zenebatyu, egy építész iroda fiatal mérnöke, és fiatal filmesek is. A nyelvészet és egyéb tudományok világába is elkalandoztak már, de szintén nyitott a kapu a céges juniorok számára, akik próbára akarják tenni a két tudománykommunikátort a vállalatuk különböző szakterületeivel kapcsolatos kérdéseikkel.

A kéthetente megjelenő adással eddig azt a Z generációt célozták, akiknek igazán terepe az online világ, és akik magukkal húzzák anyut és aput is az Y és X generációból.

Lehet, hogy ez a szórakoztató, egyben informatív műsor lesz a tudománykommunikáció teljesen új eleme a nem hagyományos színtéren belül? Lehet, hogy a „Ha jobban belegondolsz!" kvíz sorozattal a tér kitágul, egy lépésből, utazás nélkül, szórakoztatva is gyűjthetünk információkat - írják közleményükben.